10 dicas para um estilo de vida mais saudável

Além disso, as pessoas não são a única fonte de relacionamentos. A companhia de animais provou ser igualmente boa para a saúde. “Animais de estimação fazem as pessoas se sentirem bem, mas o mais importante: seu animal favorito pode torná-lo saudável e ajudá-lo a permanecer assim. Eles [os pets] podem nos acalmar, aumentar nossa imunidade, melhorar nossa saúde cardíaca, nos manter em movimento e melhorar nossa vida social”, diz a médica.

8. Priorize o autocuidado

A correria do dia a dia muitas vezes nos leva a negligenciar nossas próprias necessidades. No entanto, ao fazer do autocuidado uma prioridade, você está investindo em si. Isso não apenas beneficia sua saúde física, mas também fortalece sua resiliência emocional e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com uma mentalidade positiva.

Além disso, ao dedicar tempo a si, você também estará demonstrando amor-próprio, que não apenas melhora sua relação consigo mesmo, mas também influencia positivamente seus relacionamentos com os outros. Afinal, quando se está equilibrado e em paz, é possível oferecer o melhor aos que nos cercam.

9. Seja cada vez mais organizado

Ao manter os ambientes organizados e planejar as atividades de forma eficiente, ocorre a redução do estresse e da ansiedade associados à desordem e à sensação de falta de controle. Ainda, a gestão organizada do tempo ajuda a evitar a sobrecarga, permitindo um equilíbrio entre as responsabilidades e o autocuidado. À medida que a pessoa se sente mais no controle de seu ambiente e rotina, a capacidade de tomar decisões conscientes em relação à saúde aumenta.

10. Cultive hobbies

Ao dedicar tempo a atividades que trazem alegria e satisfação, as pessoas encontram uma saída para o estresse e as pressões do cotidiano. Focar hobbies permite uma pausa revigorante das responsabilidades diárias, proporcionando momentos de relaxamento e rejuvenescimento mental.

A busca ativa por interesses pessoais estimula a criatividade, constrói habilidades e promove um senso de realização, todos os quais têm impactos positivos na saúde emocional. Ao equilibrar o tempo dedicado aos hobbies com outras obrigações, é cultivado um senso de harmonia e bem-estar, melhorando a qualidade de vida de maneira significativa.