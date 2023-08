10 benefícios da quinoa para a saúde

2. Controle do açúcar no sangue

A riqueza de fibras presentes na quinoa desempenha um papel vital na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Ao retardar a digestão e a absorção de carboidratos, as fibras ajudam a evitar picos repentinos de glicose no sangue. Isso não apenas é benéfico para diabéticos, mas também auxilia na prevenção do desenvolvimento do diabetes tipo 2, proporcionando um equilíbrio mais estável de energia ao longo do dia.

3. Digestão saudável

Com sua concentração de fibras solúveis e insolúveis, a quinoa é uma aliada eficaz para a saúde digestiva. As fibras auxiliam na formação de fezes regulares, prevenindo a constipação, e promovem o crescimento de bactérias benéficas no intestino, sustentando um ambiente intestinal saudável e equilibrado.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

4. Saúde cardiovascular

A quinoa contribui para a saúde do coração de várias maneiras. Seu teor de gorduras saudáveis, como ácidos graxos ômega 3 e ácido linoleico, ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a saúde das artérias. Além disso, sua abundância de antioxidantes ajuda a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores associados a doenças cardíacas.

5. Aporte de antioxidantes

A quinoa é rica em antioxidantes como a vitamina E e flavonoides, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres. Esses compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo no corpo, que está associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares.

6. Controle de peso

As fibras e as proteínas presentes na quinoa trabalham em conjunto para promover uma sensação prolongada de saciedade. Ao diminuir a velocidade da digestão e manter o estômago satisfeito por mais tempo, a quinoa pode auxiliar na gestão do apetite e controle de peso, evitando excessos alimentares indesejados.