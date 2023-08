Dia da gestante: 10 alimentos ricos em ácido fólico para inserir na dieta

Segundo a nutricionista Alessandra Feltre, a ingestão diária recomendada de folato para adultos é de 400 microgramas. No entanto, durante a gravidez, a necessidade de folato aumenta, uma vez que também é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável do feto.

O ácido fólico, conhecido como a forma sintética da vitamina B9 ou folato é um nutriente vital para as gestantes. Ele auxilia no desenvolvimento saudável do bebê e reduz o risco de problemas como deficiência congênita no cérebro e na coluna vertebral. Apesar do suplemento de ácido fólico tornar-se necessário em alguns casos de gestação, existem maneiras de aumentar a ingestão desse nutriente por meio dessas fontes naturais de folato na dieta.

Baixa teor de vitamina B9 pode ser prejudicial para a saúde mental

De acordo com a especialista, a carência de vitamina B9 também está associada a malformações fetais, casos de aborto, bem como diversos níveis de atraso no desenvolvimento mental e dificuldades no aprendizado escolar. Além disso, a sua insuficiência pode contribuir para sintomas como ansiedade, depressão, fadiga, perda de cabelo, inflamação da língua e hipertensão durante a gravidez.

A seguir, veja 10 alimentos ricos em ácido fólico para inserir na dieta!

1. Frutas cítricas

As frutas cítricas são uma excelente fonte de ácido fólico. Elas podem ser consumidas também na forma de sucos, no entanto é aconselhável evitar aqueles com açúcares adicionados. Apenas uma laranja grande contém 55 microgramas (mcg) de ácido fólico, as frutas cítricas também são repletas de vitamina C, um micronutriente essencial que pode ajudar a fortalecer a imunidade e auxiliar na prevenção de doenças.

2. Sementes de girassol

Uma escolha popular na alimentação saudável, as sementes de girassol podem ser usadas em torradas, bolos, pães, biscoitos, mingau de aveia e saladas caseiras. Geralmente, as sementes contêm cerca de 23 a 30 microgramas (mcg) de ácido fólico por 100 gramas. Porém, essa quantidade pode variar dependendo da marca, do tipo de semente de girassol e do processo de torrefação.

3. Bananas

Ricas em uma ampla variedade de vitaminas e minerais, as bananas são uma verdadeira potência nutricional. É uma fruta versátil que pode ser incorporada em várias receitas para aumentar a ingestão de folato de forma deliciosa e saudável.

4. Melão

O melão é uma fruta refrescante e saborosa que oferece diversos benefícios à saúde. Além de ser uma excelente fonte de hidratação devido ao seu alto teor de água, o melão também contém uma quantidade significativa de ácido fólico. O melão também é rico em vitaminas A e C, bem como em antioxidantes que auxiliam na proteção das células. Seu consumo regular pode contribuir para a saúde da pele, ocular e para a função imunológica.