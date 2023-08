4 razões que fazem pessoas com alto QI esquecerem informações

No mês de agosto, a Organização Mundial da Saúde celebra o “Dia da Superdotação”. A data destaca a importância de reconhecer e apoiar pessoas com altas habilidades intelectuais, enquanto ressalta a necessidade de entender as especificidades desse público. Uma das principais características de indivíduos com alto QI é a facilidade de esquecer informações.

De acordo com o especialista em Alto QI Dr. Fabiano de Abreu Agrela, isso não deve ser encarado como um problema. “O fato de uma pessoa com superdotação esquecer mais facilmente não significa necessariamente que ela tenha uma certa dificuldade em memória, e sim que o cérebro dela utiliza o esquecimento como recurso para potencializar o seu funcionamento”, afirma.

Possíveis causas para o esquecimento

1. Carga cognitiva

Pessoas com alto QI geralmente possuem mentes altamente ativas, pensam em várias coisas ao mesmo tempo e estão constantemente processando informações. “Esse alto nível cognitivo pode levar a uma ‘sobrecarga’ que pode afetar a memória”, explica Dr. Fabiano de Abreu.