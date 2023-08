Poluição do ar aumenta os casos de problemas nos rins

Em 14 de agosto, é celebrado o “Dia do Combate à Poluição”. A data tem como objetivo alertar a população e todos os setores da sociedade sobre os efeitos prejudiciais da poluição para o meio ambiente e, sobretudo, para a saúde, principalmente a dos rins.

Segundo estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, cerca de 10% da população mundial sofre com doenças renais. O problema tende a crescer ainda mais, caso não haja uma redução dos níveis da poluição, correlacionados ao aumento da temperatura global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A sudorese induzida pelo calor e a consequente desidratação predispõem ao maior risco de desenvolvimento de doenças renais. Além disso, à medida que as temperaturas da superfície global continuam a aumentar devido à atividade humana, os impactos adversos são agravados para as pessoas que já têm doenças renais”, explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada, especialista em Medicina Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Grupos mais afetados pelas altas temperaturas

Os rins filtram a urina, os resíduos e os fluidos extras do sangue, usando muitos vasos sanguíneos. Além disso, colaboram com a saúde cardiovascular e com o correto funcionamento dos músculos, mantêm os ossos saudáveis e estimulam a produção de glóbulos vermelhos, enfatiza a Dra. Caroline Reigada.

“Com o aumento da temperatura, as crianças, as mulheres e os idosos são os mais afetados. Isso porque, nas crianças, a capacidade de equilibrar a temperatura corporal (termorregulação) ainda está sendo desenvolvida; nos idosos, essa espécie de ‘termostato’ costuma apresentar falhas; e as mulheres, por apresentarem maior nível de gordura corporal que os homens, são mais vulneráveis ao calor”, conta a médica. “Além disso, devemos prestar muita atenção ao impacto cada vez maior das mudanças climáticas nas pessoas com doenças renais”, conta a especialista.

Impacto das mudanças climáticas para pessoas com problemas renais

Segundo informações da Sociedade Americana de Nefrologia, o impacto das mudanças climáticas provavelmente afetará desproporcionalmente as pessoas com doenças renais que têm outras condições crônicas, como doenças cardíacas e pulmonares, e são propensas a infecções.