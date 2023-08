10 dicas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

Nutrólogo ensina hábitos que ajudam a eliminar produtos tóxicos do organismo

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. Por meio de órgãos como o fígado, os rins e os intestinos, ocorre a eliminação de produtos tóxicos do organismo pelo suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.

A seguir, confira algumas dicas para detoxificar rins, fígado e pâncreas:

1. Remova alimentos e bebidas que contêm toxinas

Ao remover o álcool, leite de vaca, açúcar, farinha de trigo e amendoim da dieta, você reduz a exposição a substâncias que podem sobrecarregar esses órgãos e prejudicar suas funções naturais de desintoxicação e processamento de nutrientes. Isso permite que os rins, fígado e pâncreas operem de maneira mais eficaz e contribui para a saúde geral do organismo.

2. Beba bastante água

Beber bastante água ajuda a diluir toxinas, facilita a eliminação de resíduos pelos rins, apoia a função desintoxicante do fígado, promove a produção de enzimas digestivas pelo pâncreas e contribui para a saúde geral desses órgãos vitais.

3. Consuma alimentos livres de agrotóxicos

Consumir alimentos sem agrotóxicos evita a ingestão de substâncias químicas prejudiciais que podem sobrecarregar rins, fígado e pâncreas, permitindo que esses órgãos se concentrem na eliminação de toxinas internas.