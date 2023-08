5 dicas simples para ter uma alimentação saudável

Além disso, faça a lista de compras incluindo frutas e verduras — isso estimula o consumo desses alimentos. Deixe os legumes e algumas porções individuais congeladas. Organize os lanches intermediários, assim é possível reduzir as chances de consumir opções com alta densidade energética, como salgados fritos ou lanches açucarados e cheios de gordura.

Não são só as tarefas do trabalho, da casa, a rotina de treino ou as finanças que precisam ser planejadas. A alimentação também precisa entrar nesse combo. Caso contrário, ela ficará para depois e você comerá o que aparecer pela frente, o que torna mais difícil seguir uma rotina de alimentação saudável.

Pensando nisso, Saulo Marti, especialista em varejo alimentar e cofundador da Diferente (startup que entrega cesta de alimentos orgânicos na casa dos consumidores), traz 5 estratégias simples para ajudar as pessoas a incorporarem uma alimentação saudável no dia a dia. Confira a seguir!

Criar uma rotina alimentar com saúde requer dedicação, planejamento, organização e disciplina. Porém, não existe uma regra. A alimentação saudável ideal sempre será aquela que melhor se adaptar e couber no seu ritual diário. Afinal, cada um tem seu ritmo de vida e recursos que devem ser respeitados.

2. Tenha sempre frutas e vegetais em casa

Esse é um dos principais segredos para conseguir manter a rotina de alimentação saudável. Deixe as frutas já lavadas (e até cortadas) na geladeira. Isso facilita o consumo a qualquer hora do dia, principalmente no café da manhã e em lanches intermediários. Dá para fazer o mesmo com as folhas e alguns legumes. Desse modo, terá sempre uma salada pronta para as refeições.

Alimentação colorida mantém o bom funcionamento intestinal (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) 3. Inclua alimentos coloridos no cardápio Priorize os alimentos íntegros e de origem vegetal — e quanto mais cores no prato, melhor. Frutas, verduras, legumes, cereais, sementes e leguminosas possuem alta densidade nutritiva, boas quantidades de fibras, micronutrientes, compostos bioativos e antioxidantes. Esses alimentos contribuem para o controle da saciedade, mantêm o bom funcionamento intestinal, fortalecem o sistema imune e ajudam a reduzir o estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento celular precoce.

4. Esteja sempre com uma garrafa de água O consumo insuficiente de líquidos é muito comum, impactando o bom funcionamento do organismo. É fundamental beber bastante água ao longo do dia para otimizar a circulação, evitar a retenção de líquidos, melhorar o processo de oxigenação celular e o funcionamento intestinal. Nesse caso, evite ficar longos períodos sem beber água. 5. Evite os ultraprocessados Minimize ao máximo o consumo dos alimentos de alta densidade calórica, como os ultraprocessados, o excesso de açúcares e as comidas gordurosas (como lanches, pizzas, frituras, salgadinhos etc.). Ainda, é importante evitar alimentos de origem animal que trazem um elevado teor de gordura, principalmente, saturada, e poucos nutrientes como fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Lembre-se: é importante procurar um profissional de nutrição para entender qual é a melhor dieta para você.