10 dicas para ajudar a prevenir a pressão alta

Saiba como evitar a doença que prejudica o coração e outros órgãos do corpo

A hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é um problema comum que afeta a saúde de cerca de 30% dos brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Caracterizada por ser uma doença silenciosa e sem cura, ela pode ser causada por diversos motivos como obesidade, consumo excessivo de sal e tabagismo.

“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta o cardiologista Dr. Allan Cembranel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a boa notícia é que ela pode ser prevenida, basta adotar algumas medidas simples no dia a dia, como as indicadas a seguir:

1. Pratique atividade fisica

A atividade física é um dos melhores métodos para manter o corpo saudável e quando se trata de pressão alta não é diferente, pois a prática regular de exercícios ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a função do sistema cardiovascular, consequentemente favorecendo o sistema imunológico.

“Quando realizamos exercícios físicos e aumentamos a frequência cardíaca, estimulamos uma reação química chamada catecolamina. Essa reação faz aumentar o número de leucócitos –glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa natural do nosso organismo”, explica Emerson Vilela, diretor técnico da Mevilela Assessoria Esportiva.

2. Reduza o consumo de sal

Um dos principais fatores que fazem a pressão aumentar é o consumo exagerado de sal. Nesse sentido, reduzir o consumo da substância é a melhor maneira para prevenir a doença que, devido ao consumo sem moderação, desencadeia efeitos negativos para o organismo.