10 alimentos ricos em selênio para ajudar a combater os radicais livres

O selênio é um mineral essencial que atua como um antioxidante no corpo humano, ajudando a combater os radicais livres e protegendo as células contra danos oxidativos. A falta de selênio no organismo pode ter impactos negativos na saúde, incluindo comprometimento da função imunológica, saúde da tireoide, proteção antioxidante e outros processos metabólicos. "O selênio contribui para um bom funcionamento da tireoide e pode ajudar a melhorar a saúde da glândula", explica a Dra. Fabíola Espíndola, nutricionista da MedSculp. A seguir, conheça 10 alimentos ricos em selênio para incluir na dieta! 1. Castanha-do-Pará É rica em ômega 3, magnésio e selênio. Estudos mostram que o consumo regular dessa oleaginosa ajuda a equilibrar os níveis de colesterol, prevenir diabetes, doenças cardíacas e melhorar a função cardiovascular. 2. Peixes Os peixes são fonte de vitamina E e selênio, que favorecem a redução do estresse oxidativo e, consequentemente, as inflamações. Peixes como salmão, atum e sardinha, também são ricos em proteínas e ácidos graxos ômega 3 que têm propriedades anti-inflamatórias. 3. Brócolis O Brócolis é um alimento repleto de minerais essenciais, como ferro, selênio, magnésio, fósforo, cromo e potássio. Além disso, as fibras presentes nesse vegetal favorecem o funcionamento intestinal saudável e desempenham um papel importante na redução do colesterol LDL, enquanto ajudam na eliminação do estrogênio do organismo.

4. Ostras Além do zinco, as ostras fornecem uma variedade de nutrientes essenciais, como vitaminas B12, D e C, ferro, magnésio e selênio. Outra vantagem é sua contribuição de ácidos graxos ômega 3, benéficos para a saúde cardiovascular. 5. Frango O frango é uma fonte natural de selênio, que ajuda proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparação de tecidos musculares, enzimas e hormônios. Também contém vitaminas do complexo B, como niacina e vitamina B6, importantes para o metabolismo energético e saúde do sistema nervoso. 6. Gema de ovo A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Além disso, ela contém minerais como ferro, zinco e selênio. Fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular. Também auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.