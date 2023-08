Anvisa proíbe o uso de suplementos irregulares para problemas de visão

Em maio deste ano, o órgão publicou a proibição e a apreensão de outro produto da marca Visium Max, também por irregularidades na indicação para pacientes com problemas de visão . A Anvisa não permite, para alimentos em geral, incluindo suplementos alimentares, a propaganda com alegações de tratamento, prevenção ou qualquer tipo de doença ou problema de saúde, incluindo problemas de visão.

A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 7, com a determinação do confisco dos produtos . As medidas foram adotadas após o recebimento de queixas e indagações sobre o uso dos mesmos, além da Anvisa ter identificado que os produtos não possuem fabricantes conhecidos, ou seja, não se tem conhecimento sobre a origem dos medicamentos.

Há uma lista com medicamentos regularizados pela Anvisa, além de ser importante que as informações no rótulo do produto sejam lidas e que o uso de qualquer medicamento seja feito apenas com a prescrição de um profissional de saúde habilitado.