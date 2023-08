Infertilidade feminina: conheça as causas e veja como tratar

Nos últimos anos, a organização da sociedade passou por significativas transformações. A crescente conquista de espaço pelas mulheres no mercado de trabalho é motivo de celebração, refletindo anos de luta árdua. Entretanto, essa evolução também trouxe novos desafios, como a busca por equilibrar o desejo de ter filhos com as demandas profissionais, o que nem sempre ocorre de forma imediata.

Gestação tardia

De acordo com a Dra. Liliane Guimarães, ginecologista e obstetra pela Universidade de São Paulo (USP), a espera pelo momento certo de engravidar faz com que as mulheres tenham filhos cada vez mais tarde. Isso, por sua vez, nem sempre é simples.

“Esse atraso no início da maternidade é, em parte, responsável pela dificuldade de concepção, visto que, a partir dos 35 anos, já é observada uma queda na fertilidade feminina, além de uma piora na qualidade dos óvulos produzidos”, explica a profissional.

Segundo ela, além de uma dificuldade para engravidar, isso também causa “um aumento do risco de alterações genéticas e alterações clínicas maternas durante a gestação, como hipertensão e diabetes gestacional”.

Dificuldade de engravidar

Além de a idade dificultar a fertilização, de acordo com a Dra. Liliane Guimarães, o estresse, a correria do dia a dia, a ansiedade e muitos outros fatores psicológicos dificultam a ovulação. Por isso, muitas mulheres buscam ajuda em clínicas de tratamento para engravidar.

Acompanhamento médico na gravidez

Quando a mulher decide que quer engravidar, a primeira coisa a fazer é consultar um ginecologista para sanar possíveis dúvidas, fazer exames e tomar todas as precauções que o processo exige.