10 alimentos que ajudam a combater a prisão de ventre

O mamão é uma excelente fruta contra a prisão de ventre. Por ser rico em fibras, ajuda a promover o funcionamento saudável do intestino, facilitando as suas funções e evitando a constipação. Além disso, por conter uma enzima chamada “papaína”, ele também auxilia na produção de proteínas, que contribuem com o sistema digestivo.

No entanto, a enfermidade é considerada por especialistas uma emergência médica, que não deve ser ignorada em hipótese alguma, pois pode causar consequências graves ao intestino. “Fissuras no ânus, hemorroidas e divertículos intestinais são doenças bastante frequentes e associadas à constipação. Também cabe lembrar que a prisão de ventre aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de intestino”, alerta o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos.

A prisão de ventre, também conhecida como “constipação intestinal”, é caracterizada pela dificuldade de evacuar. E, apesar de ser um problema recorrente na vida de cerca de 20 a 30% da população no Brasil, segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia, ainda é uma situação frequentemente relativizada, principalmente porque não existe um padrão formal que defina o funcionamento do intestino.

“[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub.

4. Banana

As fibras presentes na banana, especialmente a pectina, atuam como um laxante natural, auxiliando na formação do bolo fecal e estimulando o movimento intestinal. Além disso, a banana é uma fonte de frutose, que também pode ter efeitos positivos no trato gastrointestinal. Consumir bananas regularmente pode ajudar a promover a regularidade do intestino e aliviar a constipação de forma natural e saudável.

5. Pera

A fibra insolúvel presente na casca da pera ajuda a adicionar volume às fezes e estimula o trânsito intestinal, enquanto as fibras solúveis agem na absorção da água, formando uma espécie de gel que torna as fezes mais macias. Ademais, essa fruta também é rica em sorbitol, um importante agente no alívio da constipação.