Extensão de cílios e tatuagens: o que é seguro para ressonância magnética

Ao contrário do que muitos acreditam, extensões de cílios não apresentam problemas durante o exame, enquanto tatuagens recentes e muito pigmentadas podem causar queimaduras

Outro fator que deve ser observado é há quanto tempo essa pessoa fez tatuagem, uma vez que aquelas mais antigas, com mais de seis meses ou até um ano, têm menos risco.

Ela ressalta, ainda, que o que influencia é a quantidade e não a cor do pigmento. Por isso, a equipe de enfermagem deve avisar o paciente quando as tatuagens forem maiores, orientando-o a noticiar, durante a ressonância, se a tatuagem aquecer. Nesses casos, ele pode procurar outro método de imagem.

Ela explica que normalmente pacientes não enfrentam problemas com tatuagens pequenas e minimalistas, mas que tatuagens maiores e mais pigmentadas podem aquecer durante o exame, e existem relatos de queimaduras nesses casos.

Para esses exames, o paciente deve retirar acessórios e objetos metálicos . Entretanto, ele também apresenta riscos para pessoas com tatuagens recentes e muito pigmentadas . De acordo com a chefe do Centro de Imagem do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Ticiana Soares, a orientação é observar o tamanho da tatuagem.

A ressonância magnética é um exame que permite aos profissionais de saúde identificarem diferentes condições a partir de imagens de alta definição. Para isso, o paciente adentra uma máquina com um túnel de cerca de dois metros que emite ondas de radiofrequência.

“Por mais que ela tenha feito a tatuagem e cicatrizado, ainda tem o processo do colágeno, então fica uma película muito fina, e corre o risco de ficar inchado ou queimar a área, então a gente manda esperar uns 30 dias a três meses, vai depender da cicatrização de cada um”, afirma.

Segundo o tatuador Paulo Vaglio, profissionais costumam orientar um tempo de pelo menos 30 dias após fazer a tatuagem, para a cicatrização e recomposição do colágeno na região.

“Se for uma tatuagem muito recente, se ela optar por fazer um outro método de imagem fica até mais tranquilo. Se puder, substituir por uma tomografia, que não tem problema”, explica Ticiana.

Ele conta, no entanto, que é raro que as pessoas perguntem sobre isso, e normalmente o questionamento só acontece quando elas sabem que precisam fazer o exame. Existem diferentes tipos de pigmentos e, geralmente, os pigmentos que têm óxido de ferro são importados, já as tintas nacionais não costumam tê-los em sua composição.

“O óxido de ferro vai em todos os pigmentos vermelhos, mas o pigmento vermelho abrange um monte de outros pigmentos”, diz o tatuador.

Ao fazer esses exames, a pessoa deve responder a um questionário de segurança, no qual, dentre outras questões, ela deve informar se possui tatuagens. Para Ticiana, esse questionário deve ser respondido com a presença de um profissional de enfermagem que possa orientá-lo, uma vez que há outras questões de segurança como a presença de placas no corpo e marca-passo.