Aquecimento e alongamento: entenda a importância de ambos para corrida

A corrida de rua é uma modalidade que se popularizou entre os brasileiros nos últimos anos. Não é à toa que o número de adeptos da atividade tem aumentado: é o que aponta uma pesquisa realizada pela “Práticas de Esportes e Atividades Físicas”, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). De acordo com dados do estudo, 24,6% dos brasileiros afirmam praticar corrida ou caminhada com alguma frequência e, ainda segundo as estimativas, existem cerca de 5 milhões de corredores no Brasil.

Apesar disso, muitos indivíduos não costumam alongar ou fazer aquecimento antes da corrida e até mesmo desconhecem os benefícios desse ato para a prevenção de lesões. Diante disso, o Dr. Alexandre Guedes, médico especialista em ortopedia esportiva, do tratamento da coluna e de cirurgias minimamente invasivas, explica a função dessas duas práticas na corrida e os melhores tipos para inserir no dia a dia. Veja!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Funções do aquecimento

O aquecimento é o primeiro passo antes de iniciar qualquer atividade física vigorosa, como a corrida. Ele envolve realizar exercícios de baixa intensidade para elevar gradualmente a temperatura do corpo e preparar os sistemas musculares, cardiovasculares e respiratórios para o esforço que está prestes a acontecer.

A prática também permite o aumento da circulação sanguínea (que melhora o suprimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos, preparando-os para o esforço físico), a melhora da flexibilidade, a ativação neuromuscular (estimula os impulsos nervosos para os músculos, tornando-os mais responsivos aos comandos do sistema nervoso central) e a preparação cardiovascular (aumenta a frequência cardíaca, preparando o coração e os vasos sanguíneos para o aumento da demanda de oxigênio e nutrientes durante a corrida).

Importância do alongamento

Já o alongamento caracteriza-se por ser uma prática que visa melhorar a flexibilidade muscular (músculos e tendões flexíveis têm menos probabilidade de serem esticados ou rasgados durante o exercício) e a amplitude de movimento das articulações.

Além disso, a atividade promove equilíbrio muscular (já auxilia no equilíbrio adequado entre grupos musculares), redução da tensão muscular (pois, ao alongar, o corredor pode reduzir a tensão muscular e o acúmulo de resíduos metabólicos, como ácido lático, que podem causar fadiga e aumentar o risco de lesões).