6 causas da gengivite e como evitar a doença

A gengivite é uma doença periodontal que afeta a gengiva e é caracterizada por inflamação, inchaço, sensibilidade e sangramento. Quando não tratada pode progredir para a periodontite, uma das formas mais graves de doenças periodontais, resultando na perda dos dentes.

De acordo com a cirurgiã-dentista Patrícia Almeida, o problema pode ser desencadeado por:

“Ela é formada pelos restos de alimentos associados com a saliva. Quando não há uma escovação correta, com o fio dental, eles são colonizados por bactérias que liberam toxinas e criam a placa, levam à irritação, à inflamação da gengiva e outros problemas mais graves, até mesmo ao aumento da pressão”, comenta a especialista em reabilitação oral e estética.

Pular escovações e, principalmente, não usar o fio dental, promove o acúmulo da placa bacteriana.

Enfraquece o sistema imunológico, dessa forma, fica mais difícil o corpo combater as infecções; e ainda afeta a circulação, dificultando a capacidade de se recuperar de inflamações.

As gengivas podem se tornar mais sensíveis na puberdade, gravidez e menopausa.

Condições médicas como diabetes e doenças imunológicas levam ao problema.

Podem reduzir o fluxo de saliva, com isso a boca fica mais seca, favorecendo o acúmulo da placa bacteriana.

O fio dental é um grande aliado na prevenção da gengivite (Imagem: Hanna Karpiak | Shutterstock)

Quais os tratamentos para a gengivite?

De acordo com Patrícia Almeida, além de parar de fumar, o que é essencial para melhorar não só a saúde bucal, o primeiro e mais importante passo é um procedimento de limpeza profissional. “O especialista precisa remover as placas e o tártaro acumulados, só assim para a condição começar a melhorar. Ter consultas periódicas para limpeza com o dentista é fundamental”, argumenta a idealizadora da Odontologia Almeida.

O próximo passo é escovar os dentes diariamente após as principais refeições, usando sempre o fio dental. “Além de prevenir o acúmulo da placa bacteriana, vai evitar a progressão da gengivite para uma periodontite, quando pode ocorrer a perda dos dentes. Também é a melhor forma de melhorar a saúde bucal”, aponta a especialista, integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD).

Patrícia Almeida também orienta usar uma escova de cerdas macias e passar o fio dental. “Mesmo se sangrar um pouco mais no começo, não se assuste e não pare de passar. Com o uso regular, esse sangramento vai diminuir”, conclui.

Por Ana Marigliani