10 exercícios para emagrecer que você pode fazer em casa

Ir para a academia, muitas das vezes, não é uma opção viável para algumas pessoas. Seja pelo trabalho, estudos ou simplesmente porque não gostam. Existe um público que prefere treinar em casa e aproveitar o conforto do lar ao invés de se deslocar até um local para praticar exercícios físicos.

No entanto, ao optar por essa alternativa, as chances de praticar atividades que não se adéquam ao seu objetivo são maiores, claro, isso quando não acompanhado por um profissional. Nesse sentido, se a sua meta é emagrecer, a escolha dos exercícios exige ainda mais atenção, pois as atividades para perder peso devem ter constância, prazer e intensidade.

A seguir, confira os 10 melhores exercícios para emagrecer com saúde que podem ser feitos em casa sem prejudicar o bem-estar do corpo!

1. Agachamento com salto

O agachamento com salto é um exercício que envolve o corpo inteiro, o que ajuda a queimar calorias de forma eficiente. Além disso, o salto realizado durante o movimento aumenta a intensidade do exercício, um dos quesitos mais importante quando a questão é gasto calórico, ajudando a queimar gordura e a aumentar a resistência cardiovascular e pulmonar.

2. Corrida parada

Os exercícios aeróbicos são muito importantes para o bom funcionamento físico e para a queima de gordura corporal. Por isso, as corridas paradas estão ganhando espaço entre os praticantes de atividade física, pois elas são muito eficazes para quem deseja emagrecer, manter o peso ou melhorar a postura corporal.

“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força”, conta Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

3. Caminhada na esteira

Uma atividade simples e uma grande aliada do dia a dia, a caminhada faz parte do grupo de exercícios que não precisam de muitos elementos para serem praticados, basta uma roupa leve, garrafa de água e um tênis confortável para executar esse movimento e obter os seus benefícios para o emagrecimento, que não são poucos, como explica a Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, lista a especialista.

4. Polichinelo

Um exercício aeróbico que, assim como o agachamento com salto, envolve o corpo inteiro, é o polichinelo. Ele é uma das formas mais eficientes para queimar gordura. Por ser um exercício simples e que não exige equipamentos, ele pode ser feito em qualquer lugar e é ideal para quem deseja estimular o metabolismo e aumentar a resistência física, o que contribui para a queima de calorias e constância da atividade.