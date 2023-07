Veja como inseri-los no cardápio para melhorar o funcionamentos renal

A saúde dos rins é essencial para o funcionamento adequado do nosso corpo, já que esses órgãos vitais são responsáveis por filtrar e eliminar toxinas, equilibrar os níveis de minerais e água no organismo, além de regular a pressão arterial.

Para garantir o bem-estar renal, se alimentar de maneira equilibrada é fundamental. “Muitos fatores podem gerar adoecimento dos rins e, como consequência, desenvolvimento de doenças renais. Um dos fatores que influenciam a saúde renal é a alimentação; muitos alimentos podem gerar doenças e outros ajudam a preveni-las”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

Como dito, alguns ingredientes podem impactar de maneira negativa a atuação dos órgãos e devem ser evitados, principalmente por pessoas com predisposição ao desenvolvimento de doenças renais. “Alimentos ricos em purinas, como carnes vermelhas e embutidos, peixes como a sardinha e a anchova, bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja, alimentos ricos em proteína, como o consumo excessivo de carne, peixe e ovos, que sobrecarregam os rins, [são alguns exemplos]”, alerta o profissional.

A seguir, veja 10 alimentos que melhoram a saúde do rim para incluir na dieta!

1. Frutas vermelhas

Morango, framboesa, mirtilo, cereja, melancia, uva vermelha e amora possuem baixo teor de potássio e são ricos em antioxidantes, vitaminas e fibras, o que as torna uma ótima opção para a saúde renal. O alto índice de água também contribui para a hidratação do corpo. Além disso, algumas frutas vermelhas, como cranberries, são conhecidas por suas propriedades antibacterianas, que podem ajudar a prevenir infecções do trato urinário.

2. Gengibre

O gengibre é termogênico, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e ajuda a aumentar a função renal, contribuindo para a reparação de tecidos renais, além de prevenir a inflamação ao redor dos rins e a formação de pedras nos rins.

3. Alho

O alho é considerado benéfico por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esses benefícios podem ajudar a reduzir a inflamação nos rins e protegê-los contra danos causados por radicais livres.

4. Couve-flor

Ela possui um baixo teor de potássio e sódio, o que é importante para pessoas com problemas renais. Rica em vitamina C, ácido fólico e fibras, a couve-flor também ajuda o corpo a combater toxinas. Crua, cozida a vapor ou em sopas, esse alimento é versátil, saudável e delicioso.

5. Beterraba

A beterraba contém antioxidantes, como os flavonoides e a vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres e reduzem o estresse oxidativo no corpo, incluindo nos rins. Isso pode ajudar a proteger as células renais contra danos e inflamações.

Ainda, o nitrato presente na beterraba é o responsável pela ação de relaxar os vasos e fazer o sangue fluir melhor. “O suco de beterraba também ajuda a aumentar os níveis de superóxido dismutase (uma enzima antioxidante primária) e catalase (envolvida em processos de desintoxicação), reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação no tecido renal”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

6. Folhas verde-escuras

As folhas – vegetais e legumes – verde-escuras, como espinafre, couve, aipo, aspargo, rúcula e acelga, são alimentos altamente nutritivos e benéficos para a saúde dos rins. Elas contêm várias propriedades que podem ajudar na prevenção da formação de cálculos renais, pois possuem baixo teor de oxalato, um componente frequente nos cálculos renais. Além disso, essas folhas são ricas em água, o que contribui para a hidratação do corpo, fundamental para o funcionamento adequado dos rins.