Veja como se prevenir das hepatites virais

O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, é uma data importante para aumentar a conscientização sobre as hepatites virais e promover ações para prevenir, diagnosticar e tratar essas infecções que afetam milhões de pessoas em todo o mundo.

Instituída em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a data foi escolhida em homenagem ao nascimento do renomado cientista e microbiologista dos Estados Unidos, o Dr. Baruch Blumberg, em 1925. Ele se tornou laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1976.

Cuidados contra a doença

As hepatites virais, classificadas em A, B, C, D e E, atingem o fígado e causam quadros inflamatórios ou infecciosos. Além disso, a doença também causa danos ao coração. Segundo a OMS, o aumento de ações como vacinação infantil contra hepatite B, prevenção da transmissão do vírus da hepatite B da mãe para o filho, segurança de injeções, redução de danos e testes e diagnóstico, tratamento e cuidados podem ajudar na erradicação da doença.

Consequências da hepatite

As hepatites podem prejudicar a saúde de variadas formas. “Como as hepatites são inflamações crônicas, o organismo passa por uma série de inflamações em diferentes órgãos. O coração, por exemplo, sofre com o endurecimento das artérias, processo denominado aterosclerose, dificultando o fluxo sanguíneo e acarretando aumento das chances da pessoa ter um AVC (acidente vascular cerebral) ou infarto agudo do miocárdio”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes.