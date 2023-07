Veja como cozinhar a própria comida melhora a saúde e o bem-estar

Cozinhar em casa proporciona tempo de qualidade com as pessoas que amamos

A cozinha terapêutica envolve a conexão emocional de uma pessoa com a comida e o ato de preparar refeições. Preparar seu próprio alimento pode ser uma experiência transformadora em diversos aspectos. Ao cozinhar, você tem total conhecimento sobre o que está consumindo, o método de preparo e todos os ingredientes que estão sendo incorporados ao seu organismo.

Essa consciência alimentar proporciona uma sensação de cuidado consigo mesmo e contribui para uma relação mais saudável com a comida. Esse ritual pode ampliar a qualidade de vida, melhorar a saúde, o humor e a disposição. Além disso, preparar o cardápio em casa ajuda a economizar dinheiro e criar laços afetivos com a comida e com seus convidados, ampliando as oportunidades de socialização com as pessoas que amamos.

Ajuda a prevenir doenças

Preparar a própria comida estimula a redução das calorias consumidas, já que quem cozinha pode fazer as porções em quantidades exatas. Estudos mostram, ainda, que comer em casa reduz o consumo de carboidratos e gorduras, resultando em refeições mais saudáveis e nutritivas e evitando doenças.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estar saudável é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Por muito tempo, as pessoas enxergavam a nutrição como uma ciência que só deveria ser aplicada quando já existia uma doença.

Mas é exatamente ao contrário: a nutrição, com a culinária, deve ser utilizada de forma preventiva. É essencial priorizar uma alimentação saudável, não só para combater uma doença, mas principalmente para prevenir que ela aconteça.