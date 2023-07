5 vantagens de treinar musculação no inverno

Durante o inverno, é comum que as pessoas reduzam a rotina de exercícios físicos, com o intuito de fugir do frio. No entanto, engajar-se em um programa de treinos durante esta estação pode trazer notáveis benefícios para a saúde e o bem-estar, tanto do corpo quanto da mente.

A prática regular de musculação no inverno, por exemplo, oferece vantagens que vão além do mero desenvolvimento muscular e da melhoria da força. “Treinar em dias frios pode ser mais desafiador, mas é importante se manter motivado e evitar o desânimo. Lembre-se dos benefícios a longo prazo que uma rotina de treinos pode trazer para a saúde e o bem-estar do corpo e da mente, independente da estação do ano”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação.

Para te ajudar a manter a rotina de exercícios físicos durante o inverno, Lucas Meireles lista alguns benefícios da prática de musculação durante essa época do ano. Confira!

1. Queima mais calorias

O aumento da massa muscular resultante da musculação gera maior gasto calórico, o que é especialmente benéfico para evitar o ganho de peso, resultado comum nessa estação do ano. “Durante o inverno, nosso corpo gasta energia adicional para manter-se aquecido. Ao praticar musculação, você não apenas fortalece seus músculos, mas também acelera o metabolismo”, explica o especialista.

2. Previne lesões

Ao fortalecer os músculos e estabilizar as articulações por meio do treinamento de musculação, é possível preparar o corpo para enfrentar não apenas os desafios dos exercícios de musculação, mas também para outras atividades físicas do dia a dia. “A construção de uma musculatura sólida reduz, significativamente, o risco de lesões durante a prática esportiva, permitindo que você desfrute de uma rotina ativa com mais segurança”, acrescenta.

3. Melhora o humor

Durante o inverno, é comum haver uma diminuição no humor, devido não só aos dias mais frios, mas também pela falta de luz solar e as mudanças na rotina diária. No entanto, a prática regular de musculação pode ser um poderoso aliado para elevar o ânimo.

“Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar, contribuindo para uma perspectiva mais positiva durante o inverno”, explica o profissional.