5 dicas para lavar as roupas de academia

Quem pratica atividade física sabe que as roupas esportivas precisam de um tratamento especial na hora de lavar. Por serem produzidas a partir de fibras sintéticas como poliéster, poliamida e elastano, essas peças foram feitas para serem resistentes e arejadas, facilitando a transpiração e mantendo a temperatura do corpo mais agradável.

O segredo para manter essas características e aumentar a durabilidade das peças está no modo de lavar. Para quem tem o costume de lavar roupa em casa, é preciso ficar atento à etiqueta com as recomendações do fabricante.

“É importante verificar essas instruções, pois os tecidos têm exigências diferentes para limpeza. A etiqueta ajuda a evitar um procedimento inadequado e acabar desgastando a peça”, comenta José Previero, especialista em higienização da Quality Lavanderia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira 5 dicas de José Previero para a lavagem ideal das roupas de academia!

1. Não jogue a peça com suor no cesto de roupa suja

O amontoado de roupas, com a peça molhada, é o ambiente ideal para a proliferação de bactérias. O ideal é deixar a roupa pendurada para secar. Essa dica também vale para quem guarda as peças na mochila, o abafado também ocasiona a proliferação de bactérias, além de deixar o odor mais desagradável. Nesse caso, uma solução é utilizar sacos plásticos.

2. Na hora de lavar, não misture as cores claras com escuras

Lave as roupas separadamente. Assim, é possível evitar que as peças fiquem manchadas devido a transferência de cor. Além disso, impede que a roupa fique desbotada.