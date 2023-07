Criada em 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a modalidade atua como ferramenta eficaz para o tratamento de patologias como artrite, artrose e no combate de problemas posturais. Com o propósito de desenvolver o autocontrole da mente sobre o próprio corpo, o pilates apresenta fundamentos básicos e importantes: centralização, concentração, controle, fluidez, precisão e respiração.

“Os princípios do pilates estão presentes nas aulas por meio dos movimentos que melhoram a consciência corporal, promovem o aumento da densidade óssea e aumentam a flexibilidade e a resistência física”, afirma Pedro Coelho, profissional de Educação Física da TotalPass.

A seguir, confira os 10 benefícios do pilates para o condicionamento físico!

1. Fortalecimento muscular

O pilates trabalha os músculos do corpo de forma equilibrada, fortalecendo-os de maneira geral e melhorando a resistência física.

2. Melhora da flexibilidade

A prática regular de pilates aumenta a flexibilidade dos músculos e das articulações, promovendo maior amplitude de movimento.

3. Melhoria da concentração

Um dos pontos em que a prática se destaca é a melhora da concentração e do foco. “A concentração é um dos princípios do pilates, ou seja, a mente precisa controlar o corpo. Isso porque os exercícios nos exigem maior foco sobre os movimentos que estão sendo executados. O método contribui para afastar os gatilhos mentais que geram ansiedade, como preocupações e estresse causado pelo trabalho”, declara a fisioterapeuta Josi Araújo, da Pure Pilates.

4. Alinhamento da postura

O foco no alinhamento corporal e no fortalecimento do core ajuda a corrigir desequilíbrios musculares e a melhorar a postura, evitando dores e lesões.

5. Equilíbrio e estabilidade

Os movimentos controlados e concentrados do pilates trabalham os músculos estabilizadores, o que resulta em melhor equilíbrio e estabilidade.