Saiba como chás e infusões podem abrir muitos caminhos em nós

Antes de nos aprofundarmos nas palavras que preparei para este encontro, sugiro que você providencie uma xícara de chá. O calor perfumado que se desprenderá dela serpenteará o ambiente, convidando você a adentrar o maravilhoso canteiro das sensações que tratam bem do corpo e afagam a alma. Vá lá. Eu espero.

Voltou? Ótimo! Agora, perceba. O mundo continua a rugir do lado de fora, mas você serenou ou, pelo menos, mergulhou sua atenção no bebericar. Talvez, neste instante, esteja segurando a porcelana morna com as duas mãos, como se ela fosse uma cuia sagrada que você leva à boca com delicadeza, lembrando que, sim, você tem a si mesmo.

Pode ser que tenha escolhido para o momento um chá, bebida feita a partir da planta asiática Camellia sinensis. Tal qual mãe de muitos filhos, ela provê os chás verde, branco, amarelo, preto e oolong. As variações vão depender dos processos de oxidação e secagem das folhas.

Ou então tenha preferido uma infusão botânica, preparado que pode conter ervas, flores, frutas, cascas, sementes e raízes – inteiras, partidas ou moídas. Cada qual com seus benefícios e sabores únicos, a espelhar a incrível diversidade da natureza com seu leque de propriedades medicinais e aromáticas.

Preparar um chá é uma arte a ser apreciada

A beleza dessa escolha é que ela vem embalada em uma série de cuidados. “É preciso cuidar da quantidade de folhas, da temperatura da água, do tempo de infusão, da xícara em que se quer servir, do acompanhamento. Preparar um chá é momento de entrega, podemos transformá-lo até mesmo numa meditação ativa”, enaltece Eloína Telho, chazeira e instrutora na Escola de Chá.

Seja qual for sua preferência, você estará bem acompanhado e, saiba, sujeito a atravessar “portais” para estados internos e físicos dos mais variados, uma vez que nas plantas pulsam diferentes energias, e os chás e as infusões são a forma líquida delas.

“Quando nos conectamos com aquilo que estamos buscando, sentindo nossa intuição, nossos anseios e nosso corpo, o que nos move, do que estamos precisando hoje, como queremos nos sentir, abrimos o nosso armário de chás e descobrimos ali muitos mundos”, observa Dani Lieuthier, pesquisadora, consultora, fundadora do Instituto Chá e proprietária da Caminho do Chá.

Depois de muito pesquisar, inclusive de morar em fazendas produtoras de chá na China, na Turquia e na Tailândia, ela não tem dúvidas de que as plantas são catalisadoras de estados emocionais e podem nos aproximar das camadas mais profundas do nosso ser. Enquanto encadeia o pensamento, ela bebe uma infusão de lavanda, aquela belezura lilás que nos ajuda a lavar a alma e a transcender inquietações e dilemas.

Chás acordam afetos

A literatura bem se serviu dessas possibilidades. Marcel Proust, autor do clássico Em Busca do Tempo Perdido, aceitou um chá em visita à mãe, e eis o que se sucedeu: “Um prazer primoroso invadiu meus sentidos e imediatamente as vicissitudes da vida tornaram-se indiferentes para mim. Essa nova sensação teve em mim o efeito que o amor tem de me encher de uma essência preciosa”. A partir dessa epifania,

ele revisita sua história desde a infância, povoando de reminiscências nada menos do que sete volumes.

Chás e infusões costumam mesmo conter altas concentrações de memória afetiva. Afinal, a intimidade com as plantas e seu uso para combater males e proporcionar bem-estar vem sendo transmitida pelo fio que une gerações. Há quem chegue a três gerações atrás, como é o caso de Dafne Jazmin, plantadora de Clitoria – excelente antioxidante – e tea blender da Chá Azul.

Sua bisavó paterna plantava Cidró, ou Erva-Luiza, no terraço da casa dela, em Buenos Aires. Os descendentes preservaram a tradição cultivando essa planta nativa da América do Sul – boa para a digestão ou para relaxar – em todos os endereços onde viveram.

Abençoada, ela conserva uma segunda herança ainda mais vívida. “Tem uma roseira plantada pela minha outra bisavó na casa onde ela vivia e onde hoje fica meu ateliê de chás. Colho as rosas e as levo diretamente para a xícara quando preciso elevar a autoestima e a aceitação interior”, revela Dafne.