5 dicas para reduzir a cólica menstrual

A cólica menstrual, também chamada de dismenorreia, é caracterizada por uma dor na região pélvica e acompanha boa parte das mulheres e outras pessoas com útero durante a idade reprodutiva. A intensidade dela pode variar e, até mesmo, irradiar para costas e pernas. Além disso, pode vir acompanhada de outros sintomas, como náuseas, vômito, dor de cabeça, cansaço, diarreia, entre outros.

Conforme explica a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência, durante o período menstrual ocorre a descamação da camada interna do útero, chamada de endométrio. Então, ele é eliminado pela vagina em forma de sangue.

“Neste período, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para auxiliar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, acrescenta a médica.

Tipos de cólica menstrual

A cólica menstrual é classificada em:

Primária: é a mais comum e ocorre devido às contrações uterinas intensas e aumento da produção de prostaglandina (substância semelhante a um hormônio) pelo endométrio.

é a mais comum e ocorre devido às contrações uterinas intensas e aumento da produção de prostaglandina (substância semelhante a um hormônio) pelo endométrio. Secundária: esse tipo está associado às doenças no aparelho reprodutivo, endometriose, miomas, tumores pélvicos, fibromas, estenose cervical, entre outras patologias.

Fatores que influenciam na dor

Alguns fatores podem influenciar na intensidade da cólica menstrual, como estresse, uso de pílula anticoncepcional, idade, condições médicas (como a endometriose), exercícios físicos em excesso ou de exaustão e consumo de alimentos que causam distensão abdominal (como os processados).

“O mais importante é você perceber esses fatores no dia a dia, como eles te impactam ao longo do ciclo menstrual, e acolher seu corpo nestes momentos, evitando estes fatores de piora da dor”, recomenda a Dra. Juliana Sperandio.