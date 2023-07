As vitaminas são micronutrientes importantes no processo do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Embora sejam substâncias essenciais ao organismo, os humanos não conseguem produzi-las em quantidade suficiente ou não as produz. Por esse motivo, a ingestão de alimentos que as contenham é necessária.

A vitamina E, por exemplo, é um importante antioxidante, atua na prevenção do envelhecimento precoce das células, estimula o sistema imunológico, reduz o risco de cataratas, protege contra doenças cardiovasculares, ajuda a prevenir o câncer e doenças da pele. A falta dessa vitamina é rara, ocorrendo apenas em bebês prematuros e em pessoas com síndrome de má-absorção.

No entanto, é importante que ela esteja presente na alimentação. Por isso, a seguir, confira 10 alimentos ricos em Vitamina E para fortalecer o organismo!

1. Sementes de girassol

As sementes de girassol são uma excelente fonte de vitamina E. Elas podem ser consumidas cruas, torradas ou adicionadas às saladas e receitas.

2. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, contém minerais como ferro, zinco e selênio. Ela fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

3. Amêndoas

As amêndoas são uma ótima opção para aumentar o consumo de vitamina E. Suas propriedades ajudam a combater enfermidades das vias respiratórias e irritação das vias urinárias.

4. Quinoa

A quinoa é naturalmente sem glúten e contém ferro, vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, potássio, cálcio, vitamina E e fibras.

5. Espinafre

Assim como outros vegetais verde-escuros, o espinafre é rico em vitaminas A, C e E, além de conter compostos fenólicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ele pode ser usado em saladas, sopas e refogados.