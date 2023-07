13 dicas para preparar saladas mais saudáveis 

Veja como é possível tornar as refeições mais coloridas, saborosas e prazerosas

As saladas desempenham um papel fundamental na promoção de uma alimentação saudável e equilibrada. Além disso, são uma maneira prática e deliciosa de incorporar uma grande variedade de nutrientes essenciais em uma única refeição.

Isso porque ao combinar folhas verdes frescas, legumes coloridos, proteínas magras e gorduras saudáveis, elas oferecem uma ampla gama de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo.

De acordo com a nutricionista Gabriela Taveiros, uma alimentação equilibrada ajuda no funcionamento adequado do organismo e colabora na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer.

“A alimentação balanceada também colabora para a manutenção do peso adequado, proporciona sensação de bem-estar e alivia o estresse”, acrescenta a profissional.

A seguir, confira algumas dicas de como preparar saladas gostosas, saudáveis e nutritivas!

1. Variedade de folhas

Comece com uma base de folhas verdes frescas, como alface, rúcula, espinafre ou agrião. A variedade traz diferentes nutrientes e sabores à salada.

2. Adicione cores vibrantes

Inclua uma variedade de legumes coloridos, como cenoura, beterraba, tomate, pimentão, brócolis, e até frutas como morangos ou manga. Esses ingredientes trazem nutrientes diversos e enriquecem a aparência da salada.

Segundo a nutricionista Glauce Lamoglie de Carvalho, cada cor representa a predominância de certos nutrientes e fitoquímicos, princípios ativos contidos nos alimentos que são capazes de trazer benefícios e prevenir doenças.

3. Acrescente proteína

Adicione proteínas magras, como frango grelhado, atum, camarão, grão-de-bico ou tofu, para tornar a salada mais saciante e nutricionalmente completa.