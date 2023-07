Produtos diets sem indicação médica podem colocar sua saúde em risco

Uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para garantir nosso bem-estar. No entanto, há uma crescente adesão a dietas restritivas, com o consumo frequente de produtos etiquetados como “diets”. Embora esses alimentos possam ser seguros para indivíduos com restrições nutricionais, para a maioria das pessoas sem necessidades específicas, optar por uma dieta baseada nesses produtos pode ser prejudicial à saúde.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o termo diet é usado nos alimentos para dietas com restrição de nutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas, sódio). Os produtos diets são aqueles que têm zero de algum ingrediente, como açúcar, gordura ou sódio.

Contribuem para a deficiência de nutrientes

Eles são geralmente indicados por quem tem problemas de saúde, como diabetes, pressão alta ou colesterol alto.

Para indivíduos que não possuem restrições, especialistas alertam que esse tipo de dieta, além de pouco sustentável, pode acarretar deficiência de nutrientes, suporte energético reduzido, compensação alimentar, problemas renais e até risco de distúrbios alimentares. O médico nutrólogo Dr. Ronan Araujo destaca que “alimentos diets não necessariamente são mais saudáveis, e nem todas as pessoas devem consumi-los”.