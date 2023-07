5 receitas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

Confira as sugestões do nutrólogo Sandro Ferraz para limpar o organismo das toxinas

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. O fígado, os rins e os intestinos trabalham para eliminar produtos tóxicos através do suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo. Pensando nisso, o nutrólogo Sandro Ferraz separou algumas receitas que ajudam a detoxificar o organismo. Confira!

Chá de gengibre

Ingredientes

1 pedaço de raiz de gengibre

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Corte o gengibre em cubinhos e acrescente à panela. Deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo. Em seguida, desligue o fogo e coe em uma peneira. Sirva em seguida.

Chá-verde

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de folhas de chá-verde

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Deixe a água ferver por 8 minutos e adicione o chá-verde. Coe o chá em uma peneira e sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine