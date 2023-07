TDAH em adultos: conheça os sintomas e os tratamentos

Durante muito tempo, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) foi considerado uma condição que afetava apenas as crianças. No entanto, com o avanço das pesquisas sobre o tema, atualmente já se sabe que também é possível uma pessoa na fase adulta ser diagnosticada com o distúrbio.

Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH no Brasil, mas muitas delas não sabem. Isso porque, devido à imaturidade do assunto, os sinais do transtorno na fase adulta podem ser facilmente confundidos com outros transtornos.

“[…] O adulto com TDAH é a criança que não foi acompanhada ou devidamente diagnosticada. Quando adulto, devido à urgência e aceleração da vida, a tendência é que o transtorno fique mais evidente e provoque ainda mais limitações ao indivíduo”, diz a Dra. Andréa Ladislau, psicanalista e pós-graduada em Neuropsicologia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é o TDAH?

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um transtorno neurobiológico, o TDAH é um transtorno que causa mudanças na região frontal do cérebro, ou seja, altera a conexão entre o corpo humano e as funções cerebrais desempenhadas por esta área da mente.

“Para definir as causas do TDAH, é preciso fazer uma investigação completa, de forma individualizada. Cada caso é um caso. No entanto, as causas mais comuns estão relacionadas a algumas pequenas alterações na região frontal do cérebro, que controla ou inibe os comportamentos inadequados e amplifica nossa capacidade de prestar atenção, memorizar, ter autocontrole, ser organizado e planejar”, explica a psicanalista.

Tipos de TDAH

Atualmente, existem três tipos de TDAH reconhecidos pela ciência, e cada um deles é caracterizado por um conjunto de comportamentos e sintomas. A Dra. Andréa Ladislau explica:

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: o indivíduo pode apresentar dificuldade para se concentrar, ter foco e finalizar tarefas. Essa condição pode afetar o desempenho acadêmico e profissional dos pacientes;

o indivíduo pode apresentar dificuldade para se concentrar, ter foco e finalizar tarefas. Essa condição pode afetar o desempenho acadêmico e profissional dos pacientes; TDAH hiperativo/impulsivo: neste caso, a pessoa sente a necessidade de se movimentar o tempo todo e costuma ficar inquieta. “Ao estar sentada, a pessoa fica movimentando as pernas a todo segundo, sem controle de suas ações, ou, pelo menos, sem a consciência dessa ação. A impulsividade também é muito frequente, tanto que esse indivíduo tem uma forte tendência a se inquietar e interromper falas, por pura ansiedade”, explica a profissional;

neste caso, a pessoa sente a necessidade de se movimentar o tempo todo e costuma ficar inquieta. “Ao estar sentada, a pessoa fica movimentando as pernas a todo segundo, sem controle de suas ações, ou, pelo menos, sem a consciência dessa ação. A impulsividade também é muito frequente, tanto que esse indivíduo tem uma forte tendência a se inquietar e interromper falas, por pura ansiedade”, explica a profissional; TDAH misto/combinado: junção da desatenção com a hiperatividade e a impulsividade. Aqui, o paciente apresenta todos os sintomas dos dois tipos de TDAH anteriores ao mesmo tempo.

Sintomas do TDAH em adultos

Conforme a especialista, o conjunto de sintomas do transtorno é extenso e pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, nem todos os pacientes com TDAH têm os mesmos sintomas, mas, entre os adultos, os mais comuns são:

Desatenção;

Problema de organização e planejamento;

Procrastinação;

Déficit de memória;

Inquietação interna;

Dificuldade para relaxar;

Começar várias coisas e parar no meio;

Dificuldade para gerenciar emoções e tomar decisões;

Repetir erros frequentemente;

Resistência à interação.

“[Na fase adulta] os sintomas ficam mais perceptíveis, até mesmo porque somos seres sociais e, desta forma, estamos nos relacionando a todo momento, o que faz com que atitudes e comportamentos desconexos fiquem mais evidentes aos olhos do outro, gerando os desconfortos. E, se não os tratar, podem se intensificar cada vez mais”, explica a Dra. Andréa Ladislau.