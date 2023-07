A vitamina D é essencial para a saúde óssea e desempenha um papel importante na absorção do cálcio, sendo crucial na prevenção de doenças como raquitismo em crianças e osteoporose em idosos. Quando presente em níveis adequados, ela também regula o sistema imunológico e contribui para a saúde mental e o bem-estar emocional.

“A vitamina D melhora a capacidade do corpo em combater infecções, auxilia na absorção de cálcio, fósforo e minerais importantes para a saúde óssea, previne distúrbios do humor, como depressão e ansiedade, assim como doenças crônicas – entre elas, cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer”, explica a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica líder e referência em fitoterápicos no Brasil.

A seguir, veja 10 alimentos para aumentar os níveis de vitamina D no organismo!

1. Fígado bovino

O fígado bovino é uma boa fonte de vitamina D, mas é importante consumi-lo com moderação, devido ao seu teor de colesterol.

2. Manteiga

Além de cálcio, nutriente essencial para a saúde dos ossos, a manteiga fornece vitamina D, A e E.

3. Soja

A soja é fonte de várias vitaminas e minerais. “Ela é considerada um alimento funcional, pois traz muitos benefícios à saúde por ser rica em vitamina A, complexo B, C, D, E, ácidos graxos poli-insaturados, como ômega 3 e 6, e minerais como ferro, enxofre, magnésio, cobre, fósforo, potássio, manganês”, enumera Sandra da Silva Maria, nutricionista funcional.

4. Salmão

O salmão é um peixe conhecido por ser uma excelente fonte de ômega 3. Ademais, ele é rico em proteínas de alta qualidade e contém outros nutrientes essenciais, como a vitamina D.