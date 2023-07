8 dicas para melhorar a autoconfiança e driblar a síndrome do impostor

A falta de confiança pode ser um grande empecilho para aproveitar oportunidades incríveis. No mundo dos negócios, por exemplo, muita gente tem lidado com o famoso “complexo de fraude”, aquela sensação de que somos incapazes ou de que seremos descobertos a qualquer momento. Isso mina nossa confiança aos poucos, o que acaba nos impedindo de realizar tarefas que claramente somos capazes de fazer. É a falta de confiança que acaba nos segurando.

A síndrome do impostor é geralmente diagnosticada em pessoas não brancas e mulheres, a minoria social. A pesquisa The 2020 KPMG Women’s Leadership Summit Report relata que 57% das mulheres se sentiram impostoras quando assumiram um novo papel de liderança ou se tornaram executivas.

No entanto, existem maneiras de trabalhar a autoconfiança e se libertar desses pensamentos paralisantes. A seguir, veja 8 dicas valiosas!

1. Conheça a si, entenda no que realmente é bom

Tire um tempo para refletir sobre suas habilidades, talentos e conquistas passadas. Aceitar suas limitações, assim como reconhecer suas qualidades, é um caminho potente para conquistar uma autoconfiança estável.

2. Defina metas realistas

Suas metas nesse momento precisam ser desafiadoras, mas, acima de tudo, alcançáveis. Entenda bem, não é para ficar na zona de conforto, e sim para definir objetivos realistas. Dessa forma, você poderá progredir de forma saudável.

3. Permita-se ficar feliz com suas conquistas

Não as subestime, por menores que sejam. Celebrar cada sucesso irá reforçar sua autoconfiança e motivá-lo a continuar crescendo.

4. Cuidado com a autocrítica excessiva

Entenda que todos cometem erros. Não é algo ideal, mas que pode, sim, acontecer. Antes da autocrítica, concentre-se no aprendizado que aquela situação impõe e na correção do que foi feito. Lembre-se de ser tão gentil e compassivo consigo quanto é com outras pessoas.