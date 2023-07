10 dúvidas sobre cuidados com a alimentação de pessoas diabéticas

De acordo com a endocrinologista Jamilly Drago, o diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas que se apresenta como hiperglicemia. Essa condição pode ser resultado da deficiência de insulina, da resistência à ação da insulina ou pode ser decorrente das duas situações.

Logo, é uma doença crônica e sem cura. Por isso, uma das formas de mantê-la sob controle é cuidando da alimentação. A seguir, a nutricionista funcional Fernanda Paulucci esclarece algumas dúvidas sobre o que pode ou não ser consumido por um diabético.

Não. A partir do instante em que você tem o diagnóstico é preciso fazer um planejamento alimentar, muito consciente e prezando uma qualidade alimentar.

Doces, açúcares, mais de 3 frutas de alto índice glicêmico ao dia, pães, bolachas, torradas, biscoitos, frituras e molhos prontos.

Se seu corpo não está dando conta de metabolizar adequadamente determinado substrato, você deve respeitá-lo! A exclusão é fundamental para o controle dos níveis de glicemia. Quanto mais doce consumir, maior será a inflamação e, consequentemente, pior será o desempenho do receptor de insulina e o pâncreas terá trabalho triplicado!

Não! Alimentos diets são ricos em gorduras de péssima qualidade, muitos aditivos, adoçantes ruins, que, no final, aumentam ainda mais o quadro da síndrome metabólica (inflamação), tendo o mesmo desempenho de um alimento com açúcar, com farinhas e de alto índice glicêmico.

A bebida alcoólica também é transformada em glicose (açúcar) depois de metabolizada no fígado. Sem contar que o produto da metabolização é ainda mais tóxico, o que prejudica a função normal da detoxificação, consequentemente aumentando a inflamação.

A alimentação saudável é fundamental para quem tem diabetes (Imagem: spukkato | Shutterstock)

6. A gordura pode aumentar o açúcar no sangue?

As gorduras não aumentam o açúcar no sangue nem aumentam a liberação da insulina. Porém, gorduras ruins aumentam a inflamação e prejudicam o desempenho do metabolismo, o que influencia na melhora ou piora do quadro da doença.

7. O que o pré-diabético não deve comer?

Alimentos ricos em farinhas refinadas, mesmo sem glúten, açúcares, doces em geral, derivados de leite (eles sobrecarregam a produção de insulina, gerando sua resistência no receptor), produtos industrializados ricos em conservantes, adoçantes artificiais e comidas ricas em gorduras saturadas de má qualidade e gorduras trans.

8. Diabéticos precisam ter cuidado com o consumo do mel?

Mel, se for orgânico e cru, possui ótimas propriedades medicinais. Mas o que costumamos consumir é pasteurizado e de alto índice glicêmico. Toda vez que elevamos a glicemia, produzimos maior estresse oxidativo, como se enferrujássemos mais. Isso sobrecarrega o fígado, o pâncreas, altera a microbiota intestinal, o que intoxica o indivíduo e propicia ainda mais o descontrole hormonal.

9. Paciente com diabetes pode comer pão francês?

O pão francês possui farinha e, mesmo a sem glúten, é prejudicial. O corpo não foi feito para reconhecer farinha, e sim carboidratos complexos de vegetais!

10. Peixes podem ser ingeridos à vontade?

Podem, sim! No entanto, deve-se excluir a versão empanada frita! Use a versão empanada na farinha de amêndoas e no forno! Exclua dos temperos itens que contenham glutamato monossódico, amido modificado, xaropes e maltodextrinas.