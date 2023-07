10 alimentos ricos em vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B desempenham um papel fundamental no nosso organismo, fornecendo suporte para o metabolismo celular, produção de energia e o bom funcionamento do sistema nervoso. Essas vitaminas são essenciais para a saúde e o bem-estar geral, e uma maneira eficaz de obtê-las é por meio de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes.

A seguir, veja 10 alimentos de origem animal e vegetal ricos em vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9 (ácido fólico) e B12.

Opções de origem animal

1. Ovos

A gema do ovo é uma fonte concentrada de várias vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B12, a riboflavina, a niacina e o ácido fólico. “Nos ovos podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

2. Fígado

O fígado, especialmente o fígado bovino, é uma excelente fonte de várias vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B12, a tiamina (B1), a riboflavina (B2), a niacina (B3), o ácido pantotênico (B5), a piridoxina (B6) e o ácido fólico (B9).

3. Peixes

Muitos peixes são ricos em vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12. Salmão, truta, atum, sardinha e cavalinha são boas opções. Além disso, os peixes também fornecem outras vitaminas B, como a niacina e a piridoxina.

4. Carne vermelha

A carne bovina é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B12, a niacina, a riboflavina e a piridoxina. Essas vitaminas desempenham papéis vitais no metabolismo, na produção de energia e na saúde geral do corpo. Ao escolher a carne bovina, opte por cortes magros para uma opção mais saudável, garantindo uma ingestão adequada dessas vitaminas essenciais.

5. Leite e laticínios

Leite, queijo e iogurte são alimentos que oferecem uma variedade de vitaminas do complexo B, como a riboflavina (B2), a vitamina B12 e o ácido pantotênico (B5).

Além disso, o consumo de alguns iogurtes e leites fermentados ajudam a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, chamadas de probióticas. “Esses micro-organismos contribuem para fortalecer a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas”, esclarece a nutricionista Daniela de Araújo Medeiros.