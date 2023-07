7 dicas para manter a dieta e a rotina de exercícios nas férias

As férias escolares chegaram e muitas famílias vão viajar. Mas férias não precisam ser sinônimo de descontrole alimentar e total falta de exercícios físicos. É possível passar esse tempo de descanso de maneira mais regulada, mas não necessariamente em provação, e sim com escolhas conscientes.

Vamos começar enfatizando que não é preciso de uma academia para se exercitar. É possível brincar de correr com as crianças, caminhar na rua – nem que seja por meia hora –, jogar beach tennis na praia com os amigos ou caminhar com o cachorro.

Equilíbrio é o segredo

Para não cair na pegadinha do sedentarismo durante as férias, busque uma atividade que te traga prazer e seja plausível de ser realizada com a participação das crianças, por exemplo. O importante é manter o corpo em movimento. Para se ter uma vida melhor, o segredo é ter equilíbrio.

Já com relação à dieta, não precisamos comer tudo que queremos de uma vez só. Quando falamos em alimentação balanceada precisamos pensar nas escolhas que fazemos. Por exemplo, podemos e devemos priorizar alimentos frescos ao invés de industrializados e não comer tudo que quer em uma única refeição, além de evitar o consumo de alguns alimentos industrializados.

Abaixo, veja algumas dicas de como manter a alimentação saudável nas férias:

1. Pense nas suas refeições

Se você já sabe que vai comer algo diferente no almoço ou no jantar, controle e equilibre o café da manhã.