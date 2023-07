Conexões emocionais e nostalgia: a importância dos objetos analógicos

Tenho, no meu quarto, uma estante cheia de livros. Alguns são novos, outros bem mais antigos e, quando a campainha toca com algum pacotinho diferente, minha mãe já diz: “aposto que é mais livro”. Meus amigos sabem do meu gosto e, por isso, também contribuem com ele: me presenteiam com exemplares raros, como uma coleção de romances franceses com as páginas já amareladas. E uma coletânea de cartas do meu escritor favorito, que não se encontra mais para comprar nem nesses sites de raridades.

Sempre gostei de ler assim, no papel, e já tentei me adaptar diversas vezes às telas, mas sem sucesso. Nasci no fim da década de 1980, quando nem se pensava em internet ou computadores, e passei por toda a transição dos analógicos para os digitais, aprendendo na marra e com todos os desafios que vêm junto das novidades. Mas não consigo me desvincular de alguns pequenos prazeres que só os analógicos me proporcionam: o cheirinho e a textura das páginas de um livro físico, as fotografias impressas e a escrita em papel e caneta.

As lembranças passadas são uma forma de liberar endorfina

Penso que alguns objetos têm o poder de devolver para nós um pouco do que a gente é. E, por mais que essa magia dos analógicos pareça ter desaparecido diante de tecnologias e facilidades, alguns deles ainda resistem dentro de nós, contando parte da nossa história. Outros têm voltado e ganhado cada vez mais espaço nos dias de hoje, como os vinis, as câmeras fotográficas com filme e as instantâneas, que revelam as imagens na hora, feito mágica. Afinal, por que esse fascínio ainda existe?

Conversei com a psicóloga Naara Amim para descobrir por que esses objetos continuam sendo tão especiais, nos despertando as mais variadas emoções. Ela me explicou que é superimportante manter no presente conexões que nos remetem a boas lembranças. “Alguns objetos do passado podem trazer

essas sensações e nos aproximar mais de nós mesmos, das nossas histórias, nossas origens e até de algumas referências familiares”, diz.

Além disso, essa nostalgia contribui para o nosso corpo liberar endorfina, um hormônio presente em nosso cérebro, capaz de inibir a irritação e o estresse. Você sabia disso? A sensação é bem parecida com aquela felicidade que a gente sente a ponto de diminuir a velocidade de tudo ao nosso redor.

Naara diz também que existem várias maneiras de liberar a endorfina. Escutar uma música ou manter contato com objetos e pessoas que também trazem boas lembranças são só alguns exemplos. Outro ponto positivo dos analógicos é o nosso próprio desenvolvimento motor. Eles estimulam o toque, o contato físico e a interação, diferentemente dos recursos digitais que, na maioria das vezes, nos limitam a sentir tudo só com a pontinha dos dedos.