Aprenda a reconhecer os seus limites e a expressá-los com clareza

No lado de fora, o sol do meio-dia brilhava com uma força incomum no outono. Dentro do carro, porém, a temperatura emocional de Nathalie Ayres era a de um inverno cinzento e gelado. Durante o trajeto de cerca de 40 minutos da zona sul ao centro da capital paulista, as lágrimas da jornalista embaçaram ruas, avenidas e a alegria de quem curtia a folga naquele sábado. Mesmo estando sozinha, as canções vindas do pen drive e a conversa que ensaiava ter com o namorado quebravam o silêncio no interior do veículo.

Queria dirigir os passos que daria dali em diante com a mesma prática e segurança com as quais guiava o Celta vermelho. Mas assumir o volante de suas decisões era algo novo para Nathalie. Só de pensar, a insegurança batia. Durante dois anos e meio, fez de tudo para ser a namorada perfeita. Achava que o sucesso da relação era responsabilidade dela.

“Eu me sentia numa corda bamba. Como se fosse uma situação tão frágil, tão delicada, que um movimento mais brusco, errado, quebraria tudo”, recorda. Dependia de Nathalie, portanto, impedir que os versos da canção popular se cumprissem em sua vida como uma profecia: O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou.

Ausente de si mesma

Cuidar desse sentimento como um cristal ameaçado deu certo no começo. Para agradar o companheiro, Nathalie punha as vontades dele sempre acima das dela. Demorou para perceber que, ausente de si mesma, tudo o que fazia era acumular incômodos e falhas de comunicação que foram desgastando o relacionamento até fazer dele um tecido daqueles que podem rasgar a qualquer momento.

No carro, ela reconstituía a breve conversa virtual que eles tiveram pela manhã. Planejava vê-lo só à noite. Mas a reclamação de Henrique, de não ser compreendido, a fez mudar de ideia. Lembrou-se também do que uma chefe lhe disse anos atrás, ao observar que ela sempre largava o que estava fazendo, por mais importante que fosse, para acudir quem pedia ajuda. “Ser colaborativa é sua grande fortaleza e também sua grande fraqueza”, dissera a diretora da empresa.

A memória de Nathalie ainda resgatou a pergunta do terapeuta quando ela confessou a dificuldade de trazer seus limites para as relações. “Mas você precisa se impor para os outros? Não basta se colocar?”. Chegando à quitinete de Henrique, pela primeira vez o casal teve um diálogo franco, olho no olho, cada um à vontade com sua verdade.

Um terreno que precisa de cuidados

O problema é que a conversa terminou em discussão. “Não aguento mais. Não preciso disso”, Nathalie pensou. Recolheu suas coisas e foi embora, surpreendendo o namorado. Se até aquele instante achava que dizer “não” era algo que não combinava com ela, mudou de opinião a primeira vez que pronunciou o monossílabo, pois sentiu um agradável sabor de alívio. Com tudo às claras, o ponto final no namoro cheio de idas e vindas era uma questão de tempo. Foi cimentado por outro desentendimento, duas semanas depois.

Como a jornalista, muitos de nós consideramos inglória a tarefa de colocar limites em nossas relações, quaisquer que sejam: amorosas, familiares, profissionais… Vemos as demarcações do nosso espaço como muros que vão ficando mais altos cada vez que a gente frustra, impede a pessoa de fazer o que quiser, não adivinha nem realiza seus desejos.

No afã de deixar o terreno livre desses paredões, pouco a pouco o mato vai tomando conta. Quando permitimos tudo ao outro, a vegetação densa nasce em forma de discórdias, vazios e desgostos, além de invadir nossa identidade e bem-estar. Torna-se um lugar sufocante, impossível de se habitar.

Esquecemos que cercas são necessárias para cultivar um jardim bonito. E que podar uma planta, em vez de machucá-la, faz com que ela cresça com mais força e vigor. Delimitar o nosso espaço é a poda que constrói uma convivência saudável. “O limite é a condição para uma boa relação. É ele quem define os contornos dela e marca a diferença entre o que é bom e o que é ruim, permitindo que seja praticado o que faz bem a ambos e deixando de fora o que faz mal”, diz Ronaldo Coelho, professor de psicanálise.

Não devemos entregar mais do que podemos

Rechaçamos a frustração porque aprendemos que ela é fruto da falta de afeto. Sinal de que algo está errado. Um recado que diz com todas as letras que não gostamos o suficiente de alguém, ou que não nos importamos com a demanda posta.

Dizer “não” assusta muitos de nós porque dá a impressão de que vai destruir nossa disponibilidade, nosso afeto nas relações mais próximas, nossa competência diante do trabalho. Se não for alimentado por “sins” o tempo todo, temos medo de que tudo vire pó. De que o outro não reconheça o nosso valor e a nossa importância.

Pegando carona nessa ideia equivocada, não são poucas as pessoas que vivem à procura de alguém que as sirva em tempo integral, em todas as instâncias da vida. Dentro desse lugar, muitos assumem um papel de servo dos outros. Entregam-se mais do que podem. E, de alguma maneira, acreditam que o seu valor está no sacrifício do quão são capazes de cumprir.

“Aqui vem o enlace preocupante, pois a pessoa que muito serve, sem limites, pode estar em busca de um sentimento ilusório de onipotência. É como se ela sentisse que pode dar tudo ao outro justamente porque é uma espécie de supra-humano”, acrescenta Ronaldo.

Não consegue se descolar dessa imagem heroica porque se sente nua com suas limitações expostas. E aí entram sentimentos como medo da rejeição, medo de perder uma posição ou ficar sem o amor de alguém.

Aceite as suas limitações

Além disso, o medo do rompimento traz consigo um fantasma que diz que vamos ficar sozinhos para sempre. Encolhidos diante dele, mesmo os relacionamentos que fazem mal nos parecem uma alternativa preferível à solidão.

Por isso, soltar a mão da fantasia de ser perfeito é o primeiro passo para reconhecermos e aceitarmos nossas limitações. Demanda coragem e uma dose abundante de autoestima, mas quando ela parte, vem a recompensa. É quando percebemos que não é preciso ser um herói para merecer o bem-querer e o respeito de quem quer que seja.