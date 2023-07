10 alimentos ricos em cálcio para incluir na dieta

O cálcio é bem conhecido pela importância na saúde dos ossos e dentes, mas seu papel vai além disso. Ele também é essencial para a função muscular, transmissão nervosa, coagulação sanguínea e regulação do ritmo cardíaco.

Além disso, estudos sugerem que ele pode influenciar o metabolismo, ajudando no emagrecimento e na manutenção de um peso saudável. Isso porque acredita-se que o cálcio atue no processo de queima de gordura, aumentando a oxidação lipídica e a termogênese, que é a produção de calor pelo corpo.

Algumas pesquisas também indicam que a ingestão adequada de cálcio pode ajudar a reduzir o apetite e a ingestão calórica. Isso pode ser benéfico para quem está buscando emagrecer, pois ajuda a controlar a fome e evita excessos alimentares.

A seguir, confira alguns alimentos ricos em cálcio!

1. Leite

Fonte tradicional de cálcio, o leite fortalece os ossos e os dentes, ajudando a prevenir a osteoporose e melhorando a saúde óssea. As versões desnatada e semidesnatada podem ser benéficas para pessoas que desejam reduzir a ingestão de gordura saturada, especialmente aquelas com condições de saúde que exigem uma dieta com baixo teor de gordura.

“Em casos de intolerância a leite e derivados, o recomendado é alternar diferentes leites como bebidas à base de soja, leite de amêndoas, de arroz e de quinoa. No entanto, para a adequação de cálcio na alimentação, o importante é adotar o consumo regular de hortaliças (couve, espinafre, rúcula, brócolis – folhas verde-escuras preferencialmente), frutas, leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico), sementes trituradas (melão, abóbora, girassol), gergelim triturado, tofu, sardinha”, recomenda a nutricionista Eneida Ramos.

2. Queijo

Rico em cálcio, o queijo também é uma boa fonte de proteínas e vitamina B12. Ele promove a saúde dos ossos e dentes, além de contribuir para a saúde muscular. Para quem busca emagrecer, queijos como cottage, ricota e feta são algumas opções com baixo teor de gordura.

3. Iogurte

O iogurte é uma fonte de cálcio, proteínas e vitaminas. Além disso, o seu consumo ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, chamadas de probióticas. “Esses micro-organismos contribuem para fortalecer a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas”, esclarece a nutricionista Daniela de Araújo Medeiros.

4. Sementes de gergelim

As sementes de gergelim são uma ótima fonte de cálcio e fornecem gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes. Além disso, contribuem para a saúde óssea e cardiovascular.

5. Sardinha

Além de ser rica em cálcio, a sardinha é uma fonte de ômega 3, que é benéfico para a saúde do coração e das articulações. Também é uma boa fonte de proteínas.