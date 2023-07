Entenda o que é a abdominoplastia e como ela é realizada

Recentemente, a apresentadora Maria Beltrão, do “É de Casa”, exibido na TV Globo, passou por uma cirurgia de abdominoplastia. Isso a afastou das telinhas devido ao processo de recuperação do procedimento, que, geralmente, é procurado por pessoas que desejam melhorar a aparência da pele flácida na região do abdômen.

Segundo a Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS), a cirurgia plástica é uma das mais procuradas nos consultórios – e a busca vem crescendo principalmente depois do uso de medicamentos para emagrecimento, como é o caso do Ozempic. “Este procedimento é popular no Brasil e remove o excesso de pele e gordura, além de apertar os músculos abdominais. Como resultado, a barriga fica lisa e tonificada”, explica o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Soffa, membro da BAPS.

Como é feita a abdominoplastia

Segundo informações da BAPS, a abdominoplastia é realizada sob anestesia geral e normalmente leva entre duas a quatro horas, dependendo da extensão do procedimento. O cirurgião faz uma incisão que permite a retirada do excesso de pele e gordura ao mesmo tempo em que contrai os músculos abdominais. “A pele ao redor do umbigo também será remodelada durante uma abdominoplastia completa”, diz o cirurgião plástico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do início da cirurgia, o paciente receberá anestesia geral para garantir que esteja dormindo e sem dor durante o procedimento. “Uma vez sob anestesia, o cirurgião fará as incisões necessárias. Após isso, o médico irá reparar os músculos abdominais, se necessário, apertando-os para melhorar o contorno da área. Em seguida, qualquer excesso de pele ou gordura da área abdominal será removida usando excisão (no caso da pele), lipoaspiração (no caso da gordura) ou outras técnicas”.

Em casos de abdominoplastia completa, o médico explica que o cirurgião pode também reposicionar o umbigo para uma aparência mais natural após a cirurgia. Uma vez feitas as alterações necessárias, o especialista fechará as incisões com suturas ou outras técnicas. Após a cirurgia, o paciente será levado a uma área de recuperação, mas geralmente pode voltar para casa no dia seguinte.

Para quem o procedimento é indicado?

De acordo com o especialista, a abdominoplastia pode ser um procedimento de mudança de vida para muitos, mas não é adequado para todos. “Os candidatos ideais são pessoas que tiveram perda de peso significativa ou gravidez e têm excesso de pele, músculos esticados ou separados e gordura teimosa na área abdominal que não respondeu à dieta e ao exercício. Para obter os melhores resultados, o paciente deve estar no peso ideal ou próximo dele”, argumenta o Dr. Rodrigo Soffa.

O médico também frisa que o procedimento não é indicado para quem deseja simplesmente emagrecer. “Embora uma abdominoplastia possa remover o excesso de pele e gordura e fortalecer os músculos abdominais, não é um procedimento para perda de peso nem um substituto para um estilo de vida saudável. Os resultados completos de uma abdominoplastia podem levar vários meses para aparecer completamente à medida que o inchaço diminui e as incisões cicatrizam. Para manter seus resultados, evitar flutuações significativas de peso é essencial”, diz o médico.