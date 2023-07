Descubra as causas da sensação de fome incessante

O descontrole alimentar, representado pela sensação de fome o tempo todo e vontade de comer sem limites, é um dos sintomas que muitas pessoas já experienciaram. Mas o fato é que isso nem sempre pode estar relacionado à gula. Questões hormonais, nutricionais, problemas digestivos e até mesmo emocionais podem influenciar o apetite.

“Algumas vezes, quando estamos com fome, estamos simplesmente desidratados, tivemos uma noite difícil sem dormir ou, ainda, comemos de maneira muito errada, consumindo muitos açúcares, carboidratos e outros”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV).

Fatores que prejudicam a qualidade da alimentação

Segundo o médico, para manter uma alimentação saudável e evitar que questões externas interfiram na qualidade das refeições, é importante que as pessoas tenham consciência do que consomem e como consomem.

“Refeições rápidas na frente do computador enquanto trabalham ou assistindo televisão, por exemplo, causam distração e atrapalham a mastigação, além de não dar tempo para que a pessoa se sinta saciada. Com isso, podemos acabar comendo mais do que o necessário”, explica o profissional.