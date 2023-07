8 dicas para começar a correr 5 km

A corrida de rua vem ganhando cada vez mais adeptos nos últimos anos e se tornando um esporte bastante popular, principalmente nas grandes capitais, que oferecem provas de 5 e 10 km. Entre as vantagens da corrida estão o fato de exigir pouco investimento inicial – basta roupas leves e um tênis adequado –, e poder ser praticada em parques, praças ou mesmo na rua (de preferência com pouco movimento, claro).

Benefícios da corrida

A corrida regular aumenta a produção de endorfinas, hormônios relacionados ao bem-estar, proporcionando mais energia e disposição para realizar as tarefas diárias. “O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor […]”, aconselha Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

1. Comece com caminhadas

Apesar de toda a facilidade, alguns cuidados devem ser tomados antes de começar. “Um erro comum é a pessoa querer já sair correndo sem estar com o corpo preparado. Assim, não aguenta sustentar a corrida, acha que não consegue ou não leva jeito para correr e acaba desistindo”, comenta Adriano Bastos, atleta profissional, sócio-proprietário e treinador da assessoria esportiva Adriano Bastos Treinamento Esportivo.

Ainda de acordo com o profissional, “o ideal é começar com caminhadas de 30 minutos e a cada treino, aos poucos, ir introduzindo a corrida no meio, intercalando com a caminhada, até chegar o momento em que correrá direto os 30 minutos sem dificuldade”.

2. Melhore o condicionamento físico

Segundo Adriano Bastos, com um treinamento correto e planejado, há grande evolução no condicionamento físico e a partir do momento em que o corredor iniciante já estiver conseguindo correr 30 minutos direto em treinos, facilmente conseguirá realizar uma prova de 5 km. “Para chegar a esse ponto, normalmente o programa dura em torno de cinco a oito semanas, tudo depende da evolução da pessoa, que varia muito de indivíduo para indivíduo, além da dedicação.”

3. Prepare-se para correr 5 km

Para se preparar para correr 5 km, o ideal é realizar de três a quatro treinos de corrida na semana com intensidade leve, apenas para aguentar o volume desejado, e mais dois dias de musculação. “Depois que a pessoa já estiver bem treinada, poderá intensificar os treinos, realizando dois treinos na semana em ritmo forte e dois em ritmo leve. A musculação também é um complemento importante para quem corre, principalmente para evitar lesões”, acrescenta Adriano Bastos.

Ele também explica que na musculação não é necessário treinar com altas cargas, mas séries de resistência para fortalecimento. Isso porque o ganho excessivo de massa muscular pode atrapalhar na corrida.