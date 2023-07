Saiba como evitar as estrias provocadas pela musculação

A musculação está entre um dos exercícios mais procurados nas academias por ajudar a conquistar um corpo definido e manter a saúde do organismo. No entanto, o que muitos não sabem é que acelerar o ganho de massa muscular também pode causar alterações corporais desconfortáveis, como as estrias.

“As estrias causadas pela musculação ocorrem devido a um rápido aumento do volume muscular que a pele não consegue acompanhar, o que leva ao rompimento das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele, devido ao estiramento da região”, explica o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e expert em tecnologias dermatológicas.

“O rompimento das fibras causa sangramento e, assim, formam-se as estrias vermelhas, que, após a cicatrização, adquirem a coloração branca característica. Ou seja, as estrias não são nada mais que cicatrizes na pele”, acrescenta.

Crescimento dos músculos favorece as estrias

O médico afirma que, na musculação, essas alterações aparecem principalmente em esportistas que fazem uso de anabolizantes, já que o crescimento dos músculos se dá de forma ainda mais acelerada. “Em praticantes de musculação, é comum que as estrias ocorram em locais como coxas e bíceps, principalmente se essas regiões possuíam pouca massa magra antes do ganho muscular”, diz o especialista.

O que fazer para evitar essas lesões?

Para ganhar músculos sem sofrer com as estrias, é importante realizar um treino adequado e bem orientado que tenha como objetivo o crescimento gradual da musculatura, sem o uso de anabolizantes. Além disso, a hidratação da pele é fundamental para manter a elasticidade do tecido cutâneo e, consequentemente, prevenir o surgimento de estrias.

“Uma pele ressecada é menos elástica, o que favorece o rompimento das fibras de colágeno e elastina, levando à formação de estrias. Por isso, sempre após o banho, é recomendado utilizar um cosmético formulado com ativos de alta capacidade hidratante, como a ureia, óleo de amêndoas, vitamina E e manteiga de karitê”, recomenda o Dr. Renato, que relembra que a hidratação também deve ser realizada de dentro para fora, com uma ingestão adequada de água. “Uma alimentação balanceada também é indispensável para manter a pele bem-nutrida”, acrescenta o médico.