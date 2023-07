Entenda as diferenças entre dor de cabeça comum e enxaqueca

A dor de cabeça é um sintoma comum que a maioria das pessoas experimenta em algum momento de suas vidas. No entanto, as pessoas costumam confundir dor de cabeça comum e enxaqueca devido a algumas semelhanças nos sintomas iniciais. Ambas podem começar com uma leve dor ou desconforto, o que dificulta a diferenciação inicial. Além disso, pacientes que sofrem de enxaqueca também podem experimentar dores de cabeça comuns em certas ocasiões, o que pode aumentar a confusão.

Características da dor de cabeça comum

A dor de cabeça mais comum, geralmente, é causada por músculos tensos nos ombros, no pescoço, no couro cabeludo e na mandíbula. Esse tipo de dor é chamado cefaleia por tensão ou cefaleia tensional. Excesso de trabalho, horas de sono insuficientes, pular refeições e consumir álcool podem favorecer essa condição.

Ela é caracterizada por uma sensação de pressão ou aperto na cabeça. Trata-se de uma dor leve a moderada que não é agravada por atividades rotineiras. Normalmente, a dor de cabeça comum não vem acompanhada de outros sintomas e pode ser aliviada com descanso, relaxamento ou analgésicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Características da enxaqueca

A enxaqueca, por sua vez, é uma forma mais intensa e debilitante de dor de cabeça. Ela é geralmente caracterizada por uma dor pulsante ou latejante, muitas vezes localizada em um lado da cabeça e pode durar até 72 horas.

“A dor é a principal e mais comum manifestação no quadro enxaquecoso e, geralmente, é acompanhada de outros sintomas como náuseas e vômitos, intolerância a som (fonofobia), luzes (fotofobia) e até mesmo cheiros fortes”, explica a Dra. Mirella Fazzito, neurologista da Clínica Araújo & Fazzito.

As enxaquecas são desencadeadas por diversos fatores, incluindo estresse, falta de sono, certos alimentos, odores fortes ou mudanças bruscas no ambiente. Além disso, têm grande relação com os hormônios femininos. Portanto, de acordo com o neurologista Dr. José Oswaldo de Oliveira Júnior, as mulheres sofrem mais da condição do que os homens.

O tratamento para enxaqueca pode envolver medicamentos específicos prescritos por um médico, além de estratégias de gerenciamento de estilo de vida.