Entenda a importância do ácido fólico durante a gravidez

O ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9, também conhecida como folato. Essa substância é uma vitamina do complexo B imprescindível para a formação de glóbulos vermelhos e para o crescimento e função celular saudável.

O nutriente é crucial durante o início da gravidez para reduzir o risco de deficiência congênita no cérebro e na coluna vertebral. Na gestante, a carência de vitamina B9 leva a anemia e ao maior risco de pré-eclâmpsia.

A falta de vitamina B9 também está relacionada às más formações fetais, abortos, além de diferentes graus de retardo mental e de dificuldades de aprendizagem escolar. Sua deficiência também pode levar à ansiedade, depressão, cansaço, queda de cabelo, glossite e hipertensão em gestantes.

O folato é encontrado principalmente em vegetais folhosos verde-escuros, feijões, ervilhas e nozes. Frutas ricas em folato são laranjas, limões, bananas, melão e morango. A forma sintética do folato é o ácido fólico, sendo um componente essencial das vitaminas pré-natais e está em muitos alimentos fortificados, como cereais e massas.

Estudos atuais indicam que a melhor forma de suplementação seria o metilfolato, que é a vitamina B9 na sua forma ativa. Isso porque muitas pessoas apresentam polimorfismos genéticos que impossibilita a conversão do ácido fólico na sua forma ativa. Assim sendo, suplementar metilfolato ultrapassa esse obstáculo bioquímico.

Sobretudo, podemos otimizar ainda mais a sua absorção, suplementando na forma sublingual. Dessa forma, potencializamos a biodisponibilidade do metilfolato, absorvendo-o sem a passagem pela barreira microbiana e do trato gastrointestinal. Em todo caso, consultar um médico é fundamental para a recomendação da forma e dosagem correta da vitamina.

Vitamina B9 é transmitida ao feto pela placenta (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock)

Vantagens do metilfolato

O metilfolato é responsável pela redução dos níveis de homocisteína, uma substância tóxica relacionada com doenças cardiovasculares, renais e neurológicas. Ademais, o metilfolato é essencial para as reações de metilação, processo fundamental na regulação dos genes, na formação de membranas e da bainha da mielina, sendo essencial na formação fetal.

Benefícios para a saúde emocional da gestante

Como grande parte da vitamina B9 é transmitida ao feto pela placenta, a gestante pode ter carência desse nutriente fundamental. Inclusive, ela pode sofrer de depressão, uma vez que a vitamina é essencial na síntese de neurotransmissores relacionados ao humor e motivação, como a serotonina e a dopamina.

Mulheres que estão no processo para tentar engravidar (as tentantes) também devem ficar atentas para consumir alimentos com uma boa oferta de vitamina B9, para preparar o organismo para uma gestação saudável e tranquila.

Quantidade ideal de consumo

A quantidade diária recomendada de folato para adultos é de 400 microgramas. Contudo, a demanda por folato aumenta durante a gravidez, porque também é necessária para o crescimento e desenvolvimento do feto.

Para garantir que as mulheres tenham estoques adequados de folato durante a gravidez, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e o Instituto de Medicina recomendam 600 mcg de ácido fólico por dia. Durante a lactação, é reduzida para 500 mcg.

Portanto, a vitamina B9 é necessária para uma boa saúde gestacional e a suplementação na forma de metilfolato é a melhor forma de corrigir sua carência ou manter seus níveis de excelência no organismo. Lembrando que o ideal é fazer o acompanhamento médico e seguir as orientações para o consumo adequado e saudável.

Por Alessandra Feltre

Nutricionista por paixão. Divulga a ciência e as evidências mais recentes e atuais que possibilitam uma ótima qualidade de vida, de uma forma simples e objetiva, com uma linguagem fácil de entender e praticar.