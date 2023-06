Conheça os principais cuidados com a alimentação durante a gravidez

Quando a mulher fica grávida, uma das primeiras preocupações é com relação à alimentação, pois, a partir desse momento, tudo o que ela ingerir também alimentará o bebê. Cada nutriente é importante para auxiliar na boa formação do feto, e algumas substâncias presentes em determinados alimentos podem prejudicar o seu desenvolvimento.

De acordo com a Dra. Liliane de Melo Guimarães, ginecologista e obstetra, uma avaliação nutricional no início, ou antes, da gravidez permite identificar fatores de risco e maus hábitos alimentares, que podem ser corrigidos para garantir um bom desenvolvimento fetal e o bem-estar da gestante.

Durante a gravidez, o corpo da mulher sofre diversas modificações, inclusive no sistema digestório. “Tanto o estômago quanto o intestino, e até a vesícula, trabalham mais lentamente, fazendo com que a digestão seja mais lenta, há uma maior tendência à azia e ao refluxo e o intestino fica mais preguiçoso”, afirma a médica.

Por causa disso, é recomendado que a gestante adote uma dieta fracionada, isto é, faça várias refeições ao dia, com porções menores em cada uma. “A grávida deve procurar comer devagar, mastigando bem os alimentos, e nunca se deitar após as refeições, evitando azia e refluxo”, aconselha a Dra. Liliane de Melo Guimarães.

Dieta equilibrada é importante para a gestante obter todos os nutrientes (Imagem: gstockstudio | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação

Uma dieta equilibrada é essencial para que a mãe garanta a obtenção adequada de todos os nutrientes necessários para uma boa gestação, acrescenta a Dra. Liliane de Melo Guimarães. “Todos os grupos alimentares devem fazer parte de uma alimentação equilibrada, sendo combinados entre si de maneira a atender as necessidades específicas da gestante”, enfatiza.

A ginecologista explica que o ideal é que todas as refeições tenham pelo menos um alimento de cada grupo: proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, fibras e água.

Primeiros meses de gestação

Cada fase da gestação exige alguns cuidados específicos. De acordo com a Dra. Liliane de Melo Guimarães, no primeiro trimestre da gravidez, as mulheres costumam apresentar náuseas e vômitos, consequentes principalmente das alterações hormonais.

“Nessa fase vale a pena evitar alimentos mais pesados e gordurosos como frituras, molhos e doces, dando preferência às frutas, verduras e legumes. Outra dica é a ingestão de sucos e frutas ácidas, que minimizam os sintomas nesse período”, aconselha.

Alimentação no segundo e terceiro trimestres

O segundo e terceiro trimestres da gravidez são mais estáveis em relação à alimentação. A mulher volta a conseguir controlar o ganho de peso, a retenção de líquidos e o consumo adequado de ferro e micronutrientes.

“Tendo ainda como base a pirâmide alimentar, recomendamos moderação em sal e açúcar, bom consumo de água, dar preferência às frutas, verduras e legumes”, recomenda a Dra. Liliane de Melo Guimarães.