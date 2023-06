Entenda como o orgasmo pode aumentar a produção de leite materno

Carinhos, abraços, beijos e sexo! Para as mulheres em aleitamento materno, essa combinação de prazer pode ter um motivo além do que uma noite a dois. Isso porque, segundo estudo recente publicado na National Library of Medicine, os níveis de ocitocina da mulher aumentam consideravelmente após um orgasmo, mesmo hormônio responsável pela produção de leite materno.

Ou seja, o orgasmo faz com que as mulheres elevem sua produção de leite após o pico de prazer. E, segundo a consultora de amamentação e especialista em ordenha de leite materno, Ana Carolina Ferreira, a mulher pode se beneficiar das ordenhas até o dia seguinte após o orgasmo.

Influência do hormônio de ocitocina na produção de leite

Também chamado de hormônio do amor, a ocitocina é a grande responsável pelo prazer nas relações sexuais, além de estimular as contrações durante o trabalho de parto, e fazer com que o leite desça após o nascimento do bebê. “Ao atingir um orgasmo, a mulher tem uma produção elevadíssima de ocitocina. O hormônio é responsável pela produção de leite materno, além de proporcionar sensações de relaxamento, bem-estar e alívio do estresse”, comenta a especialista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O melhor de tudo é que, caso a mulher não consiga extrair o leite logo em seguida, essa elevação hormonal tende a durar até a manhã do dia seguinte. “Esse é um excelente momento para a mãe aproveitar e fazer a ordenha a fim de montar um estoque de leite materno para seu bebê”, acrescenta a profissional.