Entenda como funciona a aromaterapia e conheça os seus benefícios

Aromaterapia é uma terapia que utiliza os óleos essenciais, extraídos de plantas, flores, frutas, raízes, resinas e cascas. A técnica equilibra, harmoniza e promove o bem-estar da saúde física, mental e emocional. Atualmente, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como terapia complementar. Inclusive, é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.

Objetivo da aromaterapia

Segundo a aromaterapeuta Solange Lima, a aromaterapia é uma prática integrativa que ajuda a equilibrar e harmonizar a saúde física, mental e emocional, oferecendo bem-estar e equilíbrio. Quando aliada à massagem, acupuntura, reiki, psicoterapia ou a técnicas energéticas, por exemplo, pode potencializar o efeito dos óleos essenciais e trazer resultados a curto prazo.

Benefícios da aromaterapia

Alguns benefícios do uso dos óleos essenciais:

Ajudam a aliviar situações de estresse;

Combatem a irritação e a agressividade;

Geram efeitos calmantes;

Ajudam a elevar a autoestima e o amor-próprio;

Podem melhorar uma relação afetiva, familiar e profissional;

Trazem equilíbrio emocional e sensação de bem-estar;

Ajudam nos estados de ansiedade e depressão;

Aliviam sintomas de doenças;

Amenizam dores crônicas;

Melhoram a qualidade do sono, trazendo calma e tranquilidade;

Contribuem para o funcionamento do sistema imunológico.

“Lembrando que é um trabalho que complementa um tratamento médico, por meio do equilíbrio emocional e atuando sobre a causa emocional das doenças”, ressalta Solange Lima.

Como são usados os óleos essenciais

Uma das formas de uso dos óleos essenciais é por meio da inalação. A aromaterapia mostra que há ligações entre o olfato e os sentimentos. Ao inalar os aromas, os canais olfativos mandam mensagem diretamente para o sistema límbico, que é a parte do sistema nervoso responsável pelas emoções. Para isso, podem ser usados inaladores nasais, aromatizadores de ambiente, difusores elétricos e ultrassônicos e colares aromáticos pessoais.

“O olfato é o sentido que está mais ligado às regiões do cérebro envolvidas em emoções e memórias. Alguns cheiros podem fazer com que ocorra a ativação do hipotálamo, resultando na produção de hormônios que controlam as funções fisiológicas, como apetite e comportamento sexual,” esclarece Solange Lima.

Outra maneira de usar os óleos essenciais é por meio da aplicação na pele. No entanto, eles devem ser usados em forma de cosméticos naturais à base de óleos vegetais e óleos essenciais, como cremes, xampus, sabonete, produtos faciais, escalda-pés, entre outros.

“Nunca utilize um óleo puro sobre a pele. Por isso, é preciso ter o cuidado ao usá-los [os óleos] apenas diluídos em óleos vegetais, bases neutras de creme hidratante ou álcool de cereais. Somente os aromaterapeutas podem indicar as quantidades e diluições corretas para um tratamento individualizado”, enfatiza a especialista.