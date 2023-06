Aprenda a montar um prato completo e saudável 

O segredo de uma boa alimentação está nas cores dos alimentos que compõem o prato. Uma refeição bem colorida é sinal de uma alimentação rica em nutrientes e fitoquímicos, substâncias bioativas que são capazes de ajudar na prevenção de doenças.

“O indicado é o consumo de três a cinco frutas ao longo do dia, além de verduras e legumes no almoço e jantar”, alerta a nutricionista Helouse Odebrecht. Se você conseguir colocar ao menos 4 cores de alimentos no seu prato, já está de bom tamanho para o resultado de uma alimentação saudável.

A nutricionista Helouse Odebrecht lista os 5 nutrientes que são extremamente essenciais para a boa saúde. Vejam quais são e adapte suas refeições!

Carboidrato

É fonte de energia importante para atividades diárias e cerebrais.

Alimentos: batata-doce, mandioca, mandioquinha, batata-inglesa, arroz, pães, cereais e milho.

Dica: prefira sempre os alimentos integrais, pois são ricos em fibras e contêm mais minerais e vitaminas.

Proteína

Tem função construtora e atua na manutenção de músculos e estruturas anexas, como cabelos, pele e unha. Participa na formação de vários compostos corporais, entre eles, enzimas e hormônios.

Alimentos: carnes, aves, peixes, ovos e leguminosas (feijão, ervilha, lentilha).

Dica: prefira carnes magras e consuma peixes pelo menos uma vez na semana.

Gordura

É necessária para a absorção de vitaminas e formação da membrana das células de forma saudável.

Alimentos: azeites, castanhas, peixes, abacate e coco.

Dica: consuma gorduras de boa qualidade e fontes de ômega 3, como as citadas acima. Evite frituras, manteiga, margarina e molhos gordurosos. Essas gorduras são extremamente prejudiciais à saúde.

Vitaminas e minerais

São fundamentais para a composição do organismo. Regulam todo sistema corporal, participando de várias funções, como formação de ossos, proteção da pele, sistema nervoso, contração muscular, entre outros.

Alimentos: frutas e verduras.

Fibras

São essenciais para a manutenção do bom funcionamento intestinal. Também auxiliam na redução da absorção de açúcar na dieta, na eliminação de colesterol e ainda promovem saciedade, ajudando no emagrecimento.

Alimentos: frutas, verduras, cereais integrais, linhaça, chia e farelos, como aveia, amaranto, quinoa e gérmen de trigo.

Como dividir os nutrientes?

Você não precisa colocar todos esses nutrientes em uma única refeição. O essencial é que você os consuma durante o dia, podendo dividi-los nas principais refeições e lanches intermediários.