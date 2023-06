7 benefícios do consumo de água para a saúde

A água desempenha um papel fundamental em nosso organismo, sendo essencial para o bom funcionamento de diversos sistemas e processos vitais. Mas, apesar de ser muito importante para a saúde, o hábito de beber água ainda é algo que a maioria das pessoas acaba negligenciando. Por isso, a Coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, explica com detalhes o papel e os benefícios desse hábito ao nosso corpo. Confira!

1. Mais de 70% do corpo é composto de água

Esse líquido participa de praticamente todas as funções do organismo, sendo essencial aos tecidos corporais e fundamental no transporte e na diluição de diversas substâncias, entre macro e micronutrientes. Participa também do processo de digestão, absorção e excreção e auxilia, ainda, a eliminação de toxinas e a filtração renal.

2. Retarda o envelhecimento

Esse efeito está relacionado ao tópico anterior: nossos órgãos são formados por células e nossas células têm água em sua composição. “Portanto, se o organismo não recebe a quantidade necessária de água, essa falta acelera a oxidação celular, causando o envelhecimento”, esclarece Cintya.

3. Previne desidratação

Quando a ingestão de água é insuficiente, o organismo pode apresentar sintomas de desidratação, como sede exagerada, boca e pele seca, olhos fundos, diminuição da sudorese, cansaço, dor de cabeça e tontura.

4. Ajuda na concentração

Um estudo sobre mulheres publicado no The Journal of Nutrition explorou o estado de hidratação na função cerebral e descobriu que uma perda de 1,4% do peso corporal em líquidos durante o exercício causava uma queda na concentração.

5. Regula a temperatura corporal

Nosso corpo remove o líquido através do suor; assim, precisamos estar hidratados a fim de que esse processo seja realizado com eficiência. “Quanto mais quente o ambiente, mais importante é a água. A desidratação em um ambiente quente pode causar insolação”, afirma a especialista.

6. Ajuda na prevenção de pedra nos rins

Sem água suficiente, a produção de urina cai, o que pode permitir que os minerais formadores de pedras se acumulem nos rins e na bexiga. Da mesma forma, consumir líquido suficiente pode ajudar a controlar o risco de infecções do trato urinário (ITU), pois a sub-hidratação pode promover o crescimento de bactérias causadoras de infecção, de acordo com a UCLA Health.

7. Previne constipação

De acordo com especialistas, não beber líquido suficiente é uma causa comum de constipação.