6 opções de absorventes e coletores menstruais para você conhecer 

O coletor menstrual é um pequeno dispositivo em forma de sino feito de silicone médico ou outros materiais seguros para o corpo. Ele é inserido na vagina para coletar o fluxo menstrual, em vez de absorvê-lo. O copo menstrual pode ser esvaziado, enxaguado e reutilizado várias vezes. Ele está disponível em diferentes tamanhos e níveis de capacidade, para atender às necessidades individuais.

O disco menstrual pode ser usado por até 12 horas (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

6. Disco menstrual

O disco menstrual é um dispositivo em formato de disco flexível que é inserido na vagina para coletar o fluxo menstrual. Ao contrário do copo menstrual, ele é colocado no fundo da vagina, próximo ao colo do útero. O disco menstrual tem uma capacidade maior de coleta e pode ser usado durante até 12 horas antes de precisar ser esvaziado e limpo.