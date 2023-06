Entenda o que é febre maculosa e quais são os principais sintomas

A febre maculosa é uma doença grave transmitida por carrapatos da espécie Amblyomma cajennense. Ela geralmente se manifesta com um quadro febril agudo, mas tem a capacidade de mimetizar doenças neurológicas, dificultando o diagnóstico.

Principais sintomas da febre maculosa

O Dr. Antônio Araújo, neurocirurgião da clínica Araújo & Fazzito e do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, explica que, além da febre, os pacientes podem apresentar outros sintomas. Pode-se citar dores musculares, dor no estômago, náuseas e vômitos, fortes dores de cabeça, hiper-sensibilidade à luz, falta de apetite e rash cutâneo (manchas avermelhadas), que geralmente se inicia em punhos e tornozelos.

Importância do diagnóstico e tratamento adequado

O neurocirurgião também ressalta a importância de a população ficar em alerta e buscar atendimento especializado para obter um diagnóstico preciso. “Não podemos subestimar os sintomas da febre maculosa, especialmente quando se assemelham a condições neurológicas. A pronta identificação e o tratamento adequado podem salvar vidas. No agravamento do quadro, ainda podemos ter confusão mental, paralisia das pernas, perda do controle dos esfíncteres (bexiga e intestinal) e alteração da fala”, enfatiza o Dr. Antônio Araújo.

